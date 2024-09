Sergio Tarache acepta cargos imputados por muerte de Katherine Gómez, pero solicita rebaja de reparación civil

El extraditado ciudadano venezolano, Sergio Tarache, aceptó los cargos que le fueron imputados por el feminicidio de Katherine Gómez en marzo del 2023. Ello, luego de que la Fiscalía no aceptara ningún acuerdo de rebaja de la pena.

"Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no aceptó la reparación civil. Quiero pedir disculpas a todos por lo sucedido, tengo que pagar por los daños que he cometido", expresó durante el juicio oral.