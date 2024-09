Sergio Tarache fue condenado a 26 años de prisión por el delito de feminicidio de Katherine Gómez

El Poder Judicial dio a conocer que el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente decidió dictar 26 años de cárcel contra Sergio Tarache por el delito de feminicidio agravado contra Katherine Gómez. Es importante precisar que el Ministerio Público había solictado 30 años de cárcel previamente.

Como se recuerda, el condenado reconoció los cargos imputados durante la última audiencia, pero aseguró que teme por su vida, la de su familia y hasta la de su abogada. Asimismo, rechazó la suma que se le impuso como reparación civil la cual asciende a los 500 mil soles.

"Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no aceptó la reparación civil. Quiero pedir disculpas a todos por lo sucedido, tengo que pagar por los daños que he cometido", precisó.