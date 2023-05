Sergio Tarache: Gobierno oficializa aprobación de solicitud de extradición de feminicida de Katherine Gómez

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, oficializó la aprobación de la solicitud de extradición del feminicida de Katherine Gómez. En ese sentido, este sujeto deberá regresar al país para ser procesado regularmente.

"El día de hoy se han aprobado varias solicitudes de extradición, una de ellas es del señor Tarache. Ya se aprobó la extradición y esperamos que esté pronto respondiendo a la justicia", manifestó el premier a través de una conferencia de prensa.

Cabe señalar que la oficialización de la resolución se dio en el Diario El Peruano.

¿Qué precisa la solicitud de extradición de Sergio Tarache?

Según la resolución publicada en el diario El Peruano, "el Gobierno de Colombia deberá de acceder a la presente solicitud de extradición para Sergio Tarache Parra".

Luego de ello, las autoridades colombianas y peruanas deberán velar por la seguridad del traslado de Tarache al Perú, ofreciendo las garantías correspondientes.

¿Qué sucedió con Katherine Gómez?

La víctima de feminicidio tenía 18 años cuando fue quemada viva por su expareja de nacionalidad venezolana Sergio Tarache. Esto sucedió cerca a la Plaza Dos de Mayo.

El 24 de marzo se confirmó su muerte tras no resistir las quemaduras de segundo y tercer grado a la que se veía sometida. Su cuerpo se encontraba al 60% con lesiones graves.

Fue el Hospital Nacional Arzobispo Loayza quien confirmó el deceso de la víctima de feminicidio. Ella había ingresado a dicho nosocomio el pasado 18 de marzo, donde fue referida al Área de Quemados Críticos del Servicio de Cuidados Intensivos.

Tras este horrendo crimen al feminicida se le incluyó en el "Programa de Recompensas" del Ministerio del Interior donde se ofrecía 50 mil soles, para hallar su paradero y que afronte a la justicia.

PJ dictó 6 meses de impedimento de salida del país a Tarache

Esta disposición se dio al feminicida por "no tener arraigo establecido" y que se encuentra en calidad de "no habido", además que "no tiene domicilio procesal real".

"La falta de arraigo y peligro procesal, este despacho coincide con la posición fiscal en cuanto no hay arraigo establecido por parte del investigado, en tanto no existe ningún documento que haga prever que el investigado mantiene arraigo de calidad y pueda desvanecerse el peligro de fuga, en tanto se encuentra como no habido", manifestó la entidad.

Tarache sería extraditado en agosto

En una entrevista con Exitosa la exministra de la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, manifestó que en el mes de agosto se haría efectiva la extradición del feminicida de Katherine Gómez, Sergio Tarache.