Susana Villarán: PJ da la razón a exburgomaestra y revoca apercibimiento por incumplimiento de control biométrico

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial, mediante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, declaró fundado el recurso de apelación presentado por Susana Villarán en contra de apercibimiento por el cumplimiento de reglas de conducta. Por tanto, se estableció anular el fallo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria relacionado con el control biométrico.

Para el Tribunal, las evaluaciones del colegiado del Séptimo Juzgado no fueron claras en torno al incumplimiento de la mencionada medida de seguridad por parte de la exalcaldesa. Por tanto, aquel establecimiento de peligro procesal fue desestimado por la alta instancia de apelaciones.

La interposición de la medida, expuesta por la defensa de Susana Villarán, señala que presentó una constancia de consulta médica del 16 de noviembre del 2023. La misma había sido solicitada por la exburgomaestra debido a una visita al área de Medicina General del Centro de Atención Primaria II de Lurín - EsSalud, lo cual constataría que el incumplimiento se debió a razones estrictas de salud.

Además, el Tribunal acotó la consideración de la edad de la procesada, quien ostenta 75 años y que debe considerarse su "buen comportamiento procesal". Por tales motivos señalaron que no existían razones suficientes para dar fe del apercibimiento judicial. Concluyeron así que se viene cumpliendo con normalidad y buena conducta el proceso de parte de Susana Villarán.

"El tribunal determinó que la resolución emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria vulneró los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, porque no tomó en consideración las circunstancias ex ante y ex post al incumplimiento del control biométrico", señala el documento.