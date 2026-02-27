Gorillaz por primera vez en Lima: Estas son la zonas, fecha y precios de entradas para ver a la banda digital

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fanáticos peruanos de Gorillaz pueden celebrar: ¡la banda virtual más influyente de las últimas décadas finalmente tocará en Lima! El esperado debut en la capital peruana está programado para el lunes 23 de noviembre de 2026 en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel.

La noticia ha generado una ola de entusiasmo en redes sociales incluso antes del anuncio oficial, siendo que desde días antes ya se especulaba la posibilidad de Lima sea una de las sedes para la nueva gira de la banda.

Después de más de veinte años de trayectoria, los seguidores locales podrán disfrutar en vivo de clásicos como Clint Eastwood, Feel Good Inc. y DARE, además de los nuevos temas de su álbum The Mountain, lanzado recientemente junto al corto animado "The Mountain, The Moon Cave and The Sad God".

Preventa y descuentos especiales

De acuerdo a información revelada por los organizadores oficiales del concierto, las entradas estarán disponibles para su preventa desde el próximo jueves 5 de marzo a través de Ticketmaster, tanto en modalidad virtual como presencial en puntos de venta como Wong San Borja, Wong Miraflores, Wong Plaza San Miguel y Metro Plaza Norte.

Desde esa hasta el día siguiente (viernes 6 de marzo) la preventa tendrá un descuento exclusivo para clientes Interbank, válido únicamente en ese lapso o hasta agotar stock.

Con ello, los fanáticos más fieles podrán asegurar su pase a uno de los conciertos más esperados del año. Tras dicha fecha, comenzará la venta de entradas a precio regular, desde el sábado 7 de marzo hasta el día del concierto o hasta agotar stock.

Un espectáculo único

El concierto forma parte de la gira mundial The Mountain Tour 2026, que promete una experiencia audiovisual de alto impacto. Como siempre, los personajes virtuales 2-D, Murdoc, Noodle y Russel serán protagonistas de la narrativa visual que distingue a Gorillaz, combinando música en vivo con animación y arte digital.

Para muchos seguidores peruanos, este anuncio es un sueño cumplido. Durante años, Gorillaz fue una banda que se disfrutaba a distancia, a través de discos, videoclips y transmisiones. Ahora, la posibilidad de verlos en vivo convierte el 23 de noviembre en una fecha histórica para la música en el país.

La llegada de Gorillaz a Lima no es solo un concierto: es un hito cultural que conecta generaciones de fans con una propuesta artística única. La recomendación es clara: asegurar las entradas en la preventa, porque todo apunta a que será uno de los shows más recordados del 2026.