Ventanilla: Mujer es baleada delante de su hija en el asentamiento humano Nuevo Pachacutec

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia vuelve a golpear el distrito de Ventanilla, esta vez en un aseantamiento humano Nuevo Pachacútec, una madre de familia fue baleada delante de su hija en feroz ataque armado.

Ataque armado en Ventanilla

El hecho ocurió cuando la mujer en compañía de su pequeña se localizaban en un paradero de dicha zona del distrito del Callao cuando se encontraban esperando un bus de transporte público.

De pronto, de manera intempestiva, aparecen dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta e interceptaron a ambas en plena vía pública. De acuerdo a información de los testigos, la fémina estaba observando su celular cuando se aproximaron estos criminales.

Uno de estos sujetos, que vestía una capucha blanca, fue el que descendió del vehículo menor para, sin mediar palabra, abrir fuego a corta distancia directamente contra la señora hasta en dos ocasiones.

Luego de efectuar los disparos, el facineroso huyó de manera rauda junto a su cómplice sin dejar de apuntar con el arma a su víctima. Por su parte, felizmente la menor de edad resultó ilesa al atentado armado.

Asustada por ver a su madre herida pidió auxilio de forma desesperada. La agraviada yacía en el suelo en estado semiconsciente debido a la graveda de las heridas que ocasionaron los disparos.

El estado de salud de la madre de familia

Posteriormente, la mujer herida fue socorrida por los residentes del asentamiento humano Nuevo Pachacútec y fue trasladada de emergencia hacia el hospital de Ventanilla. Por su parte, los galenos del centro de salud indicaron que un proyectil impactó en una de las manos de la madre de familia, mientras que otro se situó a la altura de su hombro.

Con respecto a su estado de salud actual, trascendió que la fémina se encuentra internada bajo observación constante por el personal del nosocomio. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú se apersonaron al hospital para recopilar el testimonio de familiares y vecinos que presenciaron el auxilio.

De acuerdo a la versión de los conocidos de la agraviada, ella no habría manifestado haber recibido amenazas de muerte o tener algún tipo de riña con alguna persona,

