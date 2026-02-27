José Luna culpa a López Aliaga por acusación periodística en su contra: "Una chanchada asquerosa"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, rechazó tajantemente la acusación de una paternidad negada desde hace más de 20 años. En comunicación con Exitosa, el actual parlamentario acusó de campaña sucia las versiones en su contra.

De acuerdo con la emisión de un reportaje periodístico de un medio de comunicación local, el cual fuera emitido la noche del jueves 26 de febrero, el líder de Podemos Perú habría negado a una hija producto de una relación sentimental con una extrabajadora de su partido durante el 2005 cuando era legislador, incriminación que calificó como "infamia".

Responsabiliza a otra candidato presidencial de crear acusaciones falsas

A manera de descargo por tan grave imputación, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno fue claro en señalar que lo generado en su contra proviene del también candidato presidencial Rafael López Aliaga, como parte de una "estrategia" que busca desestabilizar su campaña política.

"Este tipo de acciones, definitivamente ya pasaron de todo concepto de respeto. Se ha iniciado la guerra sucia y asquerosa en una campaña que se puede mentir impunemente y afectar incluso a menores de edad, lo que es un delito y es lo que está haciendo. Esto solo yo lo hago responsable al Sr. López Aliaga de estos temas, pero si nosotros permitimos que esto se inicie así, de qué más acusarán a cualquier ciudadano, a cualquier competidor", sostuvo.

El candidato no solo reafirmó que no existe tal paternidad negada, también acusó de difundir noticias falsas al medio que difundió el informe, a tal punto que mencionó, que la otra parte se acercó a sus oficinas para señalar que la acusación es una mentira; no obstante, no le permitieron el ingreso, dijo indignado Luna Gálvez.

Denunciará el hecho ante el Consejo de la Prensa Peruana

Visiblemente afectado por la acusación emitida hace menos de 24 horas a nivel nacional, José Luna Gálvez mencionó que elevará una queja ante el Consejo de la Prensa Peruana por el accionar que tendrían en complicidad el medio acusador y el exalcalde de Lima.

"Por eso, voy a tomar las acciones que correspondan, voy a ir al Consejo de la Prensa llevando mi denuncia, porque tienen ellos que controlar a sus socios, a su gente y a sus medios porque esto no se puede permitir", mencionó a Exitosa.

En esa misma línea, advirtió que, de no ponerse un alto a estas prácticas, lamentablemente será una constante en medio de una campaña donde la población tiene que estar enterada de inicio a fin sobre las propuestas de los candidatos políticos.

Finalmente, el presidente de Podemos Perú aseveró que este hecho no lo distraerá en su campaña presidencial con miras a superar la primera vuelta electoral el próximo domingo 12 de abril.