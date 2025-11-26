Martín Vizcarra llega hasta la sede judicial para lectura de sentencia: "Contento, tranquilo, satisfecho"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Martín Vizcarra llegó hasta la sede judicial en donde se dará la lectura de sentencia del juicio oral contra el expresidente por los casos 'Lomas de Illo' y 'Hospital de Moquegua', tras cinco años de proceso.

Fin de largo proceso

La audiencia estaba programada para las 9:00 a. m. y de manera puntual, el exmandatario llegó minutos antes de que inicie la audiencia final en el que se dará fin a un proceso que se ha llevado en su contra por cinco años.

A su llegada, Exitosa logró obtener una pequeña declaración antes de que ingrese a la sede judicial y expresó sentirse "contento, tranquilo, satisfecho", en este día tan importante y que marcará su futuro, pues el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó 15 años de cárcel para el líder del partido Perú Primero.

Como se recuerda, en lo que podría ser su última entrevista en libertad, confirmó a Exitosa que acudiría a la lectura de sentencia, pese a la preocupación por parte de su familia y que su propio partido le pide huir.

"Me voy a presentar (...) En el mismo partido hay gente que me estima mucho, que cree mucho en mi, y me dice: Presidente no se ponga a derecho, escápese, no es justo, porque la justicia está siendo manejada por intereses políticos, por la prensa, presiones mediáticas. Hasta en mi familia, están preocupadísimos por mi situación", señaló.

Rechazó fugarse o asilarse

El exjefe de Estado no dudó en acudir al set del programa 'Hablemos Claro' para dejar en claro, que él es un hombre de palabra y pese a los alegatos de la Fiscalía en su contra, estará presente sin pensar en fugar del país o asilarse a alguna embajada como el reciente caso de Betssy Chávez, quien está en la residencia diplomática mexicana, pese a que pesa sobre ella una orden de prisión preventiva.

"Estaré el día de mi sentencia, sin fugarme, sin pensar en ninguna embajada, porque yo no voy a defraudar al pueblo, soy hombre de palabra y mañana estaré ahí presente", expresó.

Distinta fue su actitud ayer, marte 25 de noviembre, pues aceptó estar preocupado por la decisión final de los magistrado y señaló que se cuestiona si se dejarán influenciar para "sacarlo del juego político" o se basarán en los alegatos.

"Obviamente siempre tiene que haber una preocupación, si vas a recibir una sentencia después de cinco años de investigación, un año de juicio oral, tiene que haber cierta preocupación. Pero no hay una duda en por eso no tengo la más mínima duda", dijo.

Es en medio de ello que Martín Vizcarra llegó hasta la sede judicial para la lectura de sentencia y declaró sentirse tranquilo, contento y satisfecho por el proceso que ha durado cinco años y que hoy se cerrará definiendo el futuro del expresidente.