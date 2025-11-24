PJ definió fecha para la sentencia de Pedro Castillo: Expresidente conocerá su destino el 27 de noviembre

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ha definido el jueves 27 de noviembre como la fecha en la que dictará la sentencia contra el expresidente de la República Pedro Castillo. Tras el cierre del debate del último viernes, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá su decisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Destino de expresidente se define

A través de un comunicado, la Corte Suprema informó el día en el que se conocerá si el exmandatario es encontrado inocente o culpable del atentado contra la institucionalidad que no procedió. Como se recuerda, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión contra Castillo Terrones 34 años por rebelión y 19 por conspiración.

"Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda", indica el pronunciamiento del PJ.

El Ministerio Público sostiene que el expresidente trató de dar un golpe de Estado aquel 7 de diciembre del 2022, intentando cerrar el Congreso e intervenir el sistema judicial, lo que no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Se le acusa además de abuso de autoridad y se le pretende inhabilitar de ejercer cargos públicos.

Horas después, el parlamento lo vacó por permanente incapacidad moral, siendo detenido ese mismo día. Posteriormente le dictaron 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal. Su captura se dio cuando intentó asilarse en la embajada de México, en el distrito de San Isidro.

Congreso evaluará informe final por golpe de Estado

Por el lado del Legislativo, este martes 25 de noviembre la Comisión Permanente evaluará el informe final del fallido Golpe de Estado. Además del ex jefe de Estado, está implicado Willy Huerta, quien fue su ministro del Interior en el momento que ocurrió este hecho.

El anuncio lo hizo el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, indicando que será analizado desde las 9.00 de la mañana. La denuncia constitucional fue presentada por el congresista Alejandro Muñante de la bancada Renovación Popular y Alejandro Cavero de Avanza País.

Así, se ha definido que este jueves 27 de noviembre se leerá la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo, por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La Fiscalía pide 34 años por rebelión y 19 si se considera la conspiración.