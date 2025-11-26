Martín Vizcarra: PJ emitirá HOY sentencia contra expresidente por casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional emitirá hoy, miércoles 26 de noviembre, la sentencia del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por los casos 'Lomas de Ilo' y ' Hospital de Moquegua'.

La audiencia fue programada para que inicie a las 9:00 a. m. El Ministerio Público responsabiliza al exmandatario de haber cometido el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor. Por esta imputación, el fiscal Germán Juárez Atoche requirió 15 años de cárcel para el también líder del partido Perú Primero.

Cargos en su contra

Como es de conocimiento, el proceso que afronta el exmandatario peruano entre 2018 y 2020 es en su condición de exgobernador regional de Moquegua. Sobre este cargo en su contra, entre agosto y septiembre del presente año permaneció más de 20 días en los penales de "Barbadillo" y "Ancón II", al aceptarse el pedido de cinco meses de prisión preventiva por la figura de peligro de fuga que sostenía la Fiscalía.

No obstante, logró que dicha disposición fuera levantada gracias a un fallo de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, continuando su proceso en libertad y viajando al interior del país con su organización política.

De acuerdo con la teoría fiscal, Martín Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Cabe señalar que, ambas constructoras admitieron haber sobornado al exjefe de Estado a cambio a adjudicarse las licitaciones de los mencionados proyectos, a través de un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público.

Tras presentar los medios probatorios como, los movimientos bancarios del expresidente y las reuniones sostenidas con los funcionarios de ambas compañías, el representante del Ministerio Público solicitó 15 años de pena privativa de la libertad (seis años por el caso 'Lomas de Ilo' y otros nueve años por el de 'Hospital de Moquegua').

Desde la defensa el exmandatario rechazan todos los cargos, al sostener que no han comprobado las imputaciones fiscales y que el proceso se trataría de una "venganza" de ambas empresas por el destape del caso 'Club de la Construcción'.

Asegura que no se fugará

En entrevista exclusiva para Exitosa, Martín Vizcarra no solo volvió a ratificar su inocencia, también reconfirmó que asistirá a la sede judicial para escuchar la sentencia del proceso que llegó a su fin tras cinco años de investigación, descartando la posibilidad de fugarse del país o asilarse en alguna embajada, tal como lo hizo Nadine Heredia en Brasil o Betssy Chávez en la sede diplomática de México en Lima.

"Estaré el día de mi sentencia, sin fugarme, sin pensar en ninguna embajada, porque yo no voy a defraudar al pueblo, soy hombre de palabra y mañana estaré ahí presente", señaló en "Hablemos Claro".

Recalcó, además, que su entorno más íntimo está muy al pendiente de lo que pueda pasar mañana, e inclusive le "sugirieron" no ponerse a derecho. "Hasta en mi familia, están preocupadísimos por mi situación", indicó.

De ser sentenciado, Vizcarra será el tercer expresidente que purgará condena en el penal de Barbadillo, tal como vienen acatando los también exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala, con la posibilidad de que pueda sumarse Pedro Castillo en las próximas 24 horas.