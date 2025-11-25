Martín Vizcarra confirma que asistirá a lectura de su sentencia: "A pesar que me dicen que me escape"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 26 de noviembre, se realizará la lectura de sentencia de Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Como se sabe, la Fiscalía solicita 15 años de prisión contra el expresidente de la República por ambas investigaciones.

Martín Vizcarra confirmó que asistirá a lectura de sentencia

Por ello, Exitosa conversó con el exmandatario para conocer su postura ante esta situación que podría cambiar drásticamente su futuro. Pese a ello, el integrante del partido Perú Primero dejó en claro que asistirá a la audiencia del Poder Judicial y que no se irá a la fuga como le han aconsejado sus familiares y amigos cercanos.

Incluso, reveló que dentro de su partido le pidieron que no se presente ante el PJ ya que la justicia se encuentra bastante parcializada en su contra por lo que su suerte parece estar echada. Pese a ello, ratificó que siempre dará la cara ante este tipo de situaciones ya que reafirmó su inocencia.

"Se ha generado un enorme debate en diversos niveles. En mi mismo partido, hay gente que me estima mucho, que cree mucho en mi y me dicen: 'Presidente, no se ponga a derecho, escápese. No es justo porque la justicia está siendo manejada por presiones mediáticas'. Hasta en mi familia, están preocupadísimos por mi situación", indicó.

Cree que hay una presión mediática

En otro momento de la entrevista, Vizcarra Cornejo se refirió a los jueces que decidirán su libertad indicando que estos deben basarse en todas las pruebas presentadas por ambas partes durante estos años de proceso.

El exjefe de Estado también añadió que espera que estos magistrados no se dejen guiar por la presunta campaña mediática que existe para sacarlo del ámbito político nacional y no sea una opción en las próximas elecciones.

"Finalmente son tres personas, hay un colegiado, una jueza y dos jueces que forman el colegiado de tres jueces los que finalmente van a dictar mañana sentencia. Entonces, la pregunta es clara: ¿Van a usar el código procesal penal, van a usar los sustentos, los argumentos de todo el proceso o se van a dejar influenciar por la presión mediática, política que existe? para tratar de eliminar, de sacar del juego político a Martín Vizcarra", precisó.

