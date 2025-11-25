Fallece reconocido actor tras una carrera de más de 200 películas: Su pareja confirmó la noticia

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del cine está de luto. Se confirmó la muerte de un reconocido actor, ícono de las películas de terror y de vampiros, a sus 81 años. Amigos y familiares lamentan su irremediable pérdida.

Fallece actor especialista en villanos y vampiros

¿Eres fanático de las películas de terror, de villanos y vampiros? Pues bien, una lamentable noticia se dio a conocer: la muerte del querido actor alemán, Udo Kier, que acumuló 275 papeles entre el cine europeo y Estados Unidos.

El inesperado suceso fue anunciado por su pareja, Delbert McBride, a la revista 'Variety'. Incluso, su amigo, el fotógrafo Michael Childers, anunció en redes sociales que el actor perdió la vida en un hospital de Palm Springs, California, sin dar más detalles de la causa.

"Esto me rompe el corazón, un triste adiós a mi gran amigo Udo Keir... QEPD", escribió Childers en su cuenta de Instagram.

Su salto a la fama llegó en la década de 1970, cuando interpretó a 'Frankenstein' y 'Drácula', producidas por Andy Warhol. Kier fue destacado por dar su mayor esfuerzo para personificar cada uno de sus papeles, incluso, contó qué para ser "vampiro" pasó una semana alimentándose solo de ensalada y agua para bajar rápidamente de peso, esfuerzo que terminó por dejarlo temporalmente en silla de ruedas por lo débil que quedó.

Amigos y familiares lamentan su pérdida, mientras que sus seguidores lo recuerdan con gran cariño por cada una de sus participaciones en el cine y por su amplia trayectoria artística tras más de 200 películas.

¿Quién fue Udo Kier?

Nacido como Udo Kierspe en 1944 en Colonia, su vida comenzó marcada por la tragedia: fue rescatado de los escombros tras un bombardeo aliado que alcanzó el hospital donde nació. Creció en la Alemania que buscaba reconstruirse tras la guerra y, a los 18 años, se trasladó a Londres para aprender inglés.

Su entrada al cine estadounidense fue impulsada por Gus Van Sant, quien le abrió la puerta con 'My Own Private Idaho' junto a Keanu Reeves y River Phoenix y más tarde con 'Even Cowgirls Get the Blues', protagonizada por Uma Thurman. Más adelante, formó parte de títulos mainstream como 'Ace Ventura: Pet Detective', 'Armageddon' y 'Blade', donde volvía a destacar a pesar de su tiempo limitado en pantalla.

Uno de sus últimos trabajos y por el que más premios conquistó, fue el de Pat Pitsenbarger para Swan Song.

Udo Kier: Más allá del cine de terror

En los noventa, la admiradora Madonna lo seleccionó para su polémico libro Sex y luego en los videoclips de 'Erotica' y 'Deeper and Deeper'. Kier también apareció en vídeos de Supertramp, Korn y Eve. También aparecerá en OD, el próximo videojuego de terror del creador japonés Hideo Kojima junto al productor Jordan Peele.

El legado de Udo Kier en el cine alemán y de Hollywood permanecerá entre sus seguidores. El actor perdió la vida a los 81 años en el Hospital Eisenhower en Palm Springs, California.