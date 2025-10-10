Fiscalía presenta dos solicitudes de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tal como lo informó el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el Ministerio Público presentó dos pedidos de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, luego de ser destituida del cargo.

Boluarte no podrá salir del país

A través del Expediente N° 171-2025-0-5001-JR-PE-02, el fiscal provincial del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, Ángel Bladimir Astocondor Villalobos, presentó el pedido ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

En el documento señalan que se le investiga por el presunto delito de lavado de activos, en agravio del Estado. Este está vinculado a la presunta recolección de dinero destinado para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, que serían activos provenientes de la organización criminal 'Los Dinámicos del Centro'.

Noticia en desarrollo...