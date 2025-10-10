RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
¡No quieren que huya!

Fiscalía presenta dos solicitudes de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte

El Ministerio Público presentó dos solicitudes de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, por los casos 'Dinámicos del Centro' y 'Cirugías de la presidenta'.

Impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
Impedimento de salida del país contra Dina Boluarte (Composición Exitosa)

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 10/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Tal como lo informó el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el Ministerio Público presentó dos pedidos de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, luego de ser destituida del cargo. 

Boluarte no podrá salir del país

A través del Expediente N° 171-2025-0-5001-JR-PE-02, el fiscal provincial del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, Ángel Bladimir Astocondor Villalobos, presentó el pedido ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. 

En el documento señalan que se le investiga por el presunto delito de lavado de activos, en agravio del Estado. Este está vinculado a la presunta recolección de dinero destinado para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, que serían activos provenientes de la organización criminal 'Los Dinámicos del Centro'. 

Noticia en desarrollo...

Tomás Gálvez asegura que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte: "Tiene que aprobarla el Congreso"
Lee también

Tomás Gálvez asegura que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte: "Tiene que aprobarla el Congreso"

Fiscal de la Nación sobre Dina Boluarte: "Desde que dejó de ser presidenta, podemos solicitar las medidas correspondientes"
Lee también

Fiscal de la Nación sobre Dina Boluarte: "Desde que dejó de ser presidenta, podemos solicitar las medidas correspondientes"

Dina Boluarte: Fiscal de la Nación solicitará impedimento de salida del país contra la expresidenta
Lee también

Dina Boluarte: Fiscal de la Nación solicitará impedimento de salida del país contra la expresidenta

Temas relacionados Dina Boluarte expresidenta impedimento de salida Ministerio Público

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA