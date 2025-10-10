Fiscal de la Nación sobre Dina Boluarte: "Desde que dejó de ser presidenta, podemos solicitar las medidas correspondientes"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que, desde que Dina Boluarte dejó de ser presidenta, el Ministerio Público tiene la libertad de solicitar las medidas que considere pertinentes en su contra. Además, reveló que presentarán dos solicitudes de impedimento de salida del país contra la exmandataria.

Tomás Gálvez tras vacancia de Dina Boluarte

Tras meses de incertidumbre y cuestionamientos en su contra por su gestión frente a la inseguridad ciudadana, Dina Boluarte fue vacada de su cargo como presidenta del Perú por el Congreso. Con 123 votos, la representación nacional acordó destituir a la ahora exmandataria. En ese marco, el titular del Ministerio Público se comunicó con el programa 'Hablemos Claro' para brindar detalles sobre las investigaciones que se le sigue a la hermana de Nicanor Boluarte.

En primer lugar, Tomás Gálvez recordó que el Tribunal Constitucional (TC) dio las indicaciones de que no se puede pedir medidas en contra de Dina Boluarte mientras era presidenta del país, pero desde el momento en que fue destituida se activaron los cargos que hay en su contra, que según remarcó existían antes de que asuma el poder tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

"Se activaron (desde que dejó de ser Presidenta porque el TC dio indicación de que no se puede pedir medidas en su contra mientras sea presidente, pero una vez que dejó de serlo, ciertamente, la Fiscalía está libre para solicitar las medidas correspondientes", expresó en un inicio.

¿La expresidenta Dina Boluarte no podrá salir del país?

En medio de las especulaciones de que Dina Boluarte pueda salir del país e incluso buscar asilo para no enfrentar a la justicia tras verse envuelta en una serie de investigaciones fiscales que van desde presunto delito de cohecho pasivo impropio en el caso Rolex y una supuesta colusión agravada durante su gestión como titular del Midis, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez sostuvo que las carpetas fiscales no han sido archivadas.

Asimismo, agregó que el equipo del Ministerio Público ya prepara dos solicitudes de impedimento de salida del país para la exjefa de Estado; una desde la Fiscalía de la Nación y otra desde la Fiscalía de Lavado de Activos. Sostuvo que este procedimiento se estaría dando alrededor de las 9:00 a.m. de este viernes, 10 de octubre.

"Anoche dejó de ser presidenta, ahora en la amanecida. Pero calculo que en esta mañana, estaremos presentando los dos requerimientos de impedimento de salida", sentenció en diálogo con el periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar.

