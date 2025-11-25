Juez Torres Tasso da ultimátum de dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, Juan Fidel Torres Tasso, lanza un ultimátum a la Junta Nacional de Justicia (JNJ): Le otorga el plazo único de dos días para que cumpla con reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Ultimátum de Torres Tasso a la JNJ

Delia Espinoza acudió a la sede Alzamora Valdez del Poder Judicial para ser repuesta como titular y autoridad máxima del Ministerio Público tras vencerse el plazo (ayer, lunes 24 de noviembre) para que la JNJ cumpla con el periodo que le otorgó el Noveno Juzgado Constitucional, como medida cautelar que suspende todos los procesos disciplinarios en su contra. Debido a esta polémica situación, el juez Torres Tasso volvió a pronunciarse sobre el tema.

Pues bien, el magistrado impone un nuevo plazo a la JNJ para que cumpla con el fallo judicial que les ha sido reiterada en varias ocasiones: les da 48 horas para el eventual regreso de Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación.

"Este será el último aviso", dijo Torres Tasso subrayando que el organismo constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en la República del Perú, no puede seguir haciendo caso omiso a las decisiones judiciales, ya que esto pone en riesgo la autonomía y el respeto a la autoridad judicial.

"Requiérase por última vez a la JNJ, a fin que dentro del plazo único de dos días cumpla con los mandatos de autos, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público a fin que proceda de acuerdo a sus atribuciones contra los que resulten responsables del incumplimiento a los mandatos judiciales referidos", se lee en el documento.

Torres Tasso pide a la JNJ restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Tensiones entre la JNJ y el Poder Judicial

Esta advertencia del juez Torres Tasso se da a solo días de la denuncia penal que realizó la Procuraduría Pública de la JNJ en su contra "por la presunta omisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad y prevaricato".

Según el documento que lleva la rúbrica del procurador Marlo Tello Ponce, se sostiene que el juez actuó extralimitándose en sus competencias al interferir en una investigación interna que aún estaba pendiente de evaluación.

Asimismo, la JNJ le pide al magistrado de abstenerse de seguir conociendo el proceso de amparo presentado por Delia Espinoza. El organismo argumentó que su actuación reciente evidencia una aparente parcialidad y un adelanto de opinión, por lo que pidieron que otro juzgado asuma el caso por razones de "decoro" e imparcialidad.



Propone inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 16 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones el informe que propone inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública por presunta infracción constitucional a la fiscal suprema Delia Espinoza. El documento deberá ser sustentado y pasará al Pleno como prioridad en agenda.



Esta situación refleja una nueva tensión entre la JNJ y el Poder Judicial. El juez Torres Tasso dio un plazo de dos días al organismo para restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.