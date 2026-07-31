Comas: Conductores de Translima suspenden labores tras ataque armado contra bus con pasajeros

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en el distrito de Comas, luego de que un sujeto armado disparara contra un bus de la empresa Translima mientras la unidad realizaba el descenso de pasajeros.

Tras este hecho, los trabajadores de la compañía decidieron paralizar sus operaciones en señal de protesta y por temor a que se produzcan nuevos atentados.

Atacantes dejaron una nota extorsiva

De acuerdo a la información de Perú21, el ataque ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. en la intersección de las avenidas San Carlos y Universitaria, en el distrito de Comas. De acuerdo con testigos, un hombre descendió de una camioneta blanca y entregó una nota con amenazas al conductor del bus.

Segundos después, el sujeto disparó en dos ocasiones contra la unidad y escapó junto a sus cómplices. En el vehículo viajaban adultos y niños, pero, afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

Trabajadores de Translima señalaron que este nuevo atentado estaría relacionado con las amenazas de extorsión que vienen recibiendo por parte de una organización criminal que se hace llamar 'Los albaneses'.

Además, los conductores recordaron que el pasado 7 de julio su compañero Freddy Espinoza fue asesinado a balazos mientras cubría su ruta. Aseguraron que ese crimen incrementó el temor entre los trabajadores y la preocupación por la inseguridad que enfrenta la empresa.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Nuevo ataque contra el transporte público. La empresa Translima sufrió un nuevo atentado criminal durante las celebraciones por Fiestas Patrias del 28 de julio.



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Menos buses en circulación

La inseguridad también ha impactado el funcionamiento de Translima. En el paradero donde habitualmente se concentran sus unidades, ahora se observa una notable reducción de buses en circulación.

Los trabajadores señalaron que la cantidad de vehículos se ha reducido casi a la mitad. Explicaron que varios conductores han optado por dejar de asistir al lugar o buscar otras oportunidades laborales por temor a nuevos ataques.

Los transportistas advirtieron que las amenazas de los extorsionadores no solo ponen en riesgo la vida de los conductores, sino también la de los pasajeros. Señalaron que varios ataques se han producido cuando las unidades se encontraban prestando servicio.

Frente a este escenario, hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades del nuevo gobierno para que adopten medidas inmediatas. Además, exigieron acciones firmes que permitan frenar el avance de la extorsión en el sector transporte.

Mientras tanto, los trabajadores de Translima permanecen a la espera de medidas que les permitan retomar sus labores con seguridad. La preocupación entre los conductores persiste, ya que temen que los ataques y las extorsiones continúen afectando el servicio de transporte público en la capital.