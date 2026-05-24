Trump asegura que el acuerdo con Irán está "en gran medida negociado" y que el estrecho de Ormuz será abierto

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo con Irán está "en gran medidad negociado" y que este incluiría una propuesta para poder reabrir el estrecho de Ormuz, sin embargo, aún está sujeto a la aprobación final.

Donald Trump revela avance en acuerdo con Irán

El último sábado, 23 de mayo, el mandatario norteamericano manifestó que un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán ya se encuentra prácticamente negociado.

"Un acuerdo ha sido en gran medida negociado, sujeto a su finalización entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países", escribió Trump en una publicación", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social.

En ese sentido, acotó que había mantenido una llamada por separado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que "igualmente, salió muy bien". "Actualmente se están discutiendo los aspectos finales y los detalles del acuerdo, y se anunciarán en breve", manifestó el inquilino de la Casa Blanca.

Además, Trump apuntó a la reapertura del estrecho de Ormuz, ruta marítima clave para el tránsito del petróleo mundial, cuyo paso estaba bloqueado por buques estadounidenses.

Hay que mencionar que, según el presidente de Estados Unidos, el acuerdo se habría dado tras una extensa ronda de conversaciones telefónicas de alto nivel lideradas por él desde la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Estas incluyeron llamadas con el presidente de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan; el emir de Qatar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, entre otros.

De acuerdo a lo expresado por Donald Trump, el diseño del acuerdo se encuentra prácticamente resuelto en sus términos generales y que será anunciado prontamente.

🚨 "An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z49bOkkUoh — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2026

Acuerdo se realizaría en dos fases

Cabe mencionar que, según información manejada por CNN se espera que el acuerdo entre Estados e Irán se realicen en dos semanas. En la primera fase Irán reabriría el estrecho de Ormuz a su estatus previo a la guerra marítima en la región garantizada y proporcionará garantías de que no buscará armas nucleares, consideró la fuente que contactaron.

Mientras tanto, la segunda fase de este negocio, que durará entre 30 y 60 días, se centrará en negociaciones detalladas sobre el tema nuclear y otros asuntos más amplios, según la fuente.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que entre su país e Irán existe un acuerdo que "ha sido negociado en gran medida" y que parte de este engloba que el estre de Ormuz pueda ser abierto.