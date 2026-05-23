Hallan muerto a actor de series de Netflix y autoridades investigan el crimen

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La muerte del actor de series de Netflix ha generado conmoción en la industria del entretenimiento internacional luego de que las autoridades de Canadá confirmaran el hallazgo de sus restos en una zona residencial de Lions Bay, en la provincia de Columbia Británica.

Actor falleció luego de haber estado desaparecido

El intérprete Stewart McLean de 45 años, era reconocido por su participación en populares producciones distribuidas por plataformas de streaming, entre ellas Virgin River, Arrow, Murder in a Small Town y Travelers. Su desaparición había sido reportada días anteriores por familiares y personas cercanas, luego de perder contacto con él desde el pasado viernes 15 de mayo de este año.

Según información entregada por las autoridades canadienses, Stewart McLean fue visto por última vez en su vivienda ubicada cerca de Lions Bay, una comunidad situada al norte de Vancouver. Luego de ello, tras la denuncia de desaparición, organismos de rescate y unidades policiales iniciaron un amplio operativo de búsqueda para intentar ubicar al actor.

Canadian actor Stewart McLean has been found dead after the Royal Canadian Mounted Police announced Thursday that his missing person case was turned into a homicide investigation. https://t.co/tIv0CzxYmJ — The Hollywood Reporter (@THR) May 23, 2026

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando agentes de la Real Policía Montada de Canadá encontraron evidencias físicas que apuntarían a la posible comisión de un crimen violento. Debido a estos hallazgos, la investigación pasó a manos del Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT), organismo especializado en delitos complejos.

Autoridades realizan investigaciones sobre el presunto crimen

Horas después, equipos forenses y grupos de búsqueda localizaron el cuerpo del actor en las inmediaciones de Lions Bay para poder conocer las causas de su misteriosa muerte que está generando gran sorpresa entre los usuarios en internet.

A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron que actualmente trabajan para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte

Por ahora, varios detalles relacionados con las pruebas encontradas permanecen bajo reserva para no afectar el avance de la investigación judicial y que no se formen especulaciones que puedan convertir el caso en un espectáculo mediático.

Las autoridades también solicitaron apoyo de la ciudadanía y pidieron a quienes hayan observado movimientos sospechosos entre el 15 y el 18 de mayo, o posean grabaciones de cámaras de seguridad en la zona, que entreguen cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

La muerte de Stewart McLean ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores de sus series y colegas del actor expresaron su tristeza por el trágico desenlace de una investigación que comenzó como una desaparición y terminó convirtiéndose en un posible caso criminal.