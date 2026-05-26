Acuerdos en San Marcos: Jeri Ramón levantará procesos contra estudiantes tras diálogo

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha marcado un hito histórico tras su reciente crisis estudiantil. Las autoridades universitarias y los representantes estudiantiles lograron un pacto clave para restablecer la paz académica , comprometiéndose formalmente a suspender todas las medidas administrativas contra los alumnos movilizados.

Compromiso institucional para cesar sanciones académicas

Según el doctor Óscar Tinoco Gómez, integrante de la Comisión de Diálogo de la UNMSM, mediante Exitosa, considera que este acuerdo busca restaurar la estabilidad necesaria en la comunidad universitaria tras semanas de protestas que afectaron a miles de estudiantes de pregrado. El objetivo central es evitar que los conflictos deriven en consecuencias legales o administrativas severas para los jóvenes estudiantes involucrados.

La gestión universitaria ha determinado que la prioridad absoluta es la normalización de las actividades dentro del campus. Las autoridades han manifestado que, pese a la situación compleja, el diálogo debe prevalecer para garantizar la continuidad del ciclo académico para todo el alumnado de San Marcos.

"Se ha comprometido el día de hoy es parte de los acuerdos a que no va a proceder proceso administrativo ni judicial", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el doctor Óscar Tinoco Gómez, miembro de la Comisión de Diálogo de la UNMSM, señaló que la rectora Jerí Ramón se comprometió a no seguirá con procesos administrativos y judiciales contra alumnos que tomaron la sede.... pic.twitter.com/mXY0A172IP — Exitosa Noticias (@exitosape) May 27, 2026

La administración reconoce que el desgaste institucional ha sido considerable. Por ello, se implementarán mecanismos que permitan una fiscalización transparente de los acuerdos. Los estudiantes han expresado su conformidad, siempre que se cumplan las garantías prometidas y se respete la integridad académica de cada participante.

Representación estudiantil y futuro académico institucional

Otro punto fundamental tratado durante las conversaciones refiere a la participación de la Federación Universitaria en los órganos de gobierno. Se ha estipulado que los estudiantes tendrán voz en el Consejo y la Asamblea Universitaria, cumpliendo estrictamente con lo dictado por la ley universitaria vigente.

Esta medida pretende fortalecer el diálogo institucional para evitar futuras medidas de fuerza extremas. La rectora ha informado que, pese a existir temas judicializados pendientes, se realizarán las convocatorias necesarias para que los estudiantes ejerzan su representación legal y contribuyan a la resolución pacífica constante.

La recuperación del ciclo académico es la máxima prioridad para la gestión actual. Se espera que este nuevo esquema de participación estudiantil facilite una comunicación constante entre autoridades y alumnos, previniendo así las interrupciones que perjudicaron a más de veinte mil estudiantes de pregrado recientemente.

La universidad reitera su apertura para escuchar las demandas estudiantiles sin recurrir a la confrontación. El compromiso es mantener un canal de comunicación abierto, donde las diferencias se resuelvan mediante el debate alturado y el respeto mutuo, asegurando que el campus sea un espacio seguro.