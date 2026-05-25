Dos alumnos de secundaria resultan heridos luego de que ventilador les cayera encima

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terrible accidente ocurrió en una escuela secundaria, donde el ventilador de un techo cayó sobre dos estudiantes en un aula. Esto ocurrió en una popular escuela. Los padres y maestros mostraron su preocupación en redes sociales.

El ventilador cayó en medio de la clase

El accidente se dio durante el horario normal de clases. Los estudiantes de séptimo grado se encontraban en sus carpetas, cuando el ventilador se desprendió del techo de manera inesperada mientras seguía encendido, golpeando a dos estudiantes. Esto generó desesperación entre sus compañeros y maestros.

Según The Kathmandu Post, los estudiantes de la Escuela Siddhartha recibieron ayuda médica de inmediato. El centro educativo dijo que los alumnos están fuera de peligro. Sin embargo, este accidente hizo que los usuarios en plataformas digitales mostraron su preocupación por el estado de las instalaciones escolares y la seguridad en las aulas.

🇳🇵 • Dos estudiantes de séptimo grado resultaron heridos luego de que un ventilador de techo en funcionamiento se desprendiera repentinamente y cayera sobre ellos durante el horario de clases en la Escuela Siddhartha, ubicada en la ciudad de Birgunj, Nepal. pic.twitter.com/d15xo0mkvJ — Alerta Mundo (@Viral3sDelMundo) May 25, 2026

La noticia se hizo viral rápidamente en redes sociales. Usuarios compartieron registros de las cámaras de seguridad y cuestionaron las condiciones del recinto escolar, especialmente porque las ciudades de Nepal requieren el uso de ventiladores por el intenso calor.

La localidad de Birgunj se encuentra pasando por un período de mucho calor. Los centros educativos mantienen encendidos los ventiladores por mucho tiempo. Esto generó conversación sobre la importancia de revisar el estado de los aparatos en las escuelas para evitar accidentes.

La escuela investiga el accidente

La preocupación de los padres y usuarios busca mediante redes sociales exigir medidas correctivas urgentes para que se prevengan riesgos mayores. Las autoridades escolares han reiterado que las investigaciones para determinar las causas del desplome del ventilador continúan, prometiendo resultados pronto para evitar nuevos eventos inseguros.

El accidente también hizo que los padres pidieran más supervisión en las escuelas y revisiones de los equipos eléctricos. Algunos dijeron que si no se revisan los ventiladores y los techos, podrían ocurrir más accidentes.

La escuela sigue funcionando mientras se investiga lo que sucedió. Sin embargo, el incidente hizo que la gente hablara sobre la necesidad de invertir en el mantenimiento en los colegios, especialmente en lugares calurosos donde se usan mucho los ventiladores.

El accidente en Nepal hizo que la gente volviera a hablar sobre la seguridad en las escuelas. La caída del ventilador sobre los estudiantes en Birgunj hizo que la gente pidiera más controles de seguridad y mantenimiento para evitar más accidentes.