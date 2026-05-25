El INVENTO viral para los amantes de las mascotas: Un collar que INTERPRETA ladridos y maullidos

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la reciente demanda en el cuidado de mascotas, en las últimas horas se ha viralizado un invento sin precedentes que promete que las personas puedan comunicarse con perros o gatos. En ese sentido, esta herramienta funcionará por medio de un collar que, al detectar los sonidos del can o minino, podrá hacer una interpretación.

¿Cómo funciona el collar inteligente para mascotas?

Una empresa tecnológica de China sorprendió al mundo tras presentar un collar inteligente capaz de interpretar sonidos y comportamientos de perros y gatos mediante inteligencia artificial. El dispositivo rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde millones de usuarios reaccionaron con asombro, curiosidad e incluso dudas sobre el verdadero alcance de esta innovadora tecnología.

El collar utiliza sensores, micrófonos y algoritmos de aprendizaje automático para analizar ladridos, maullidos y movimientos corporales. Toda la información es enviada a una aplicación móvil que interpreta posibles emociones o necesidades del animal en tiempo real.

Según la empresa, el sistema sería capaz de identificar estados emocionales como ansiedad, hambre, emoción, cansancio o necesidad de juego. Además, aseguran que el margen de precisión alcanzaría el 95 %, aunque esa cifra todavía no ha sido confirmada por investigaciones científicas independientes que ponen a prueba la herramienta.

La tecnología no solo "escucha" los sonidos que emiten perros y gatos. También estudia variables como la frecuencia sonora, la intensidad y duración de los ladridos o maullidos, así como patrones físicos relacionados con el comportamiento diario de la mascota.

🇨🇳 | China lanza collar TRADUCTOR DE MASCOTAS con '95% de precisión'. pic.twitter.com/DfoKMawhgb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 25, 2026

La inteligencia artificial en favor de las mascotas

Por ejemplo, el collar analiza cuánto duerme el animal, cómo se mueve dentro de su espacio y cuáles son sus reacciones frente a determinados estímulos o situaciones. Gracias a ello, la inteligencia artificial genera interpretaciones que aparecen directamente en el celular del usuario. El lanzamiento de este dispositivo refleja el crecimiento acelerado de la industria tecnológica para mascotas.

Especialistas señalan que el auge de este mercado responde al fuerte vínculo emocional que las personas han desarrollado con sus mascotas en casa. En muchos hogares, las mascotas son consideradas miembros centrales de la familia, lo que impulsa la demanda de productos que permitan mejorar su cuidado y bienestar.

Además, el invento viral con el avance de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para las mascotas. Luego de revolucionar áreas como la creación de imágenes, asistentes virtuales y automatización de tareas, ahora la IA busca dar un paso más: intentar comprender la comunicación animal.