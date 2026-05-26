Huaral: Sujeto armado fue detenido durante evento proselitista de Roberto Sánchez

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La tranquilidad del mitin político en Huaral se vio interrumpida cuando agentes del orden detectaron a una persona en actitud sospechosa entre la multitud que escuchaba al candidato. La rápida intervención policial permitió neutralizar cualquier amenaza potencial contra el aspirante de Juntos por el Perú.

Esta situación ocurrió mientras el candidato exponía sus propuestas frente a cientos de simpatizantes locales. La presencia del individuo, quien se encontraba armado en un espacio con alta concentración de personas, obligó a los efectivos policiales a desplegar un operativo por la seguridad del candidato de manera inmediata.

Intervención policial en evento político

El sujeto fue rodeado rápidamente por un cerco humano de efectivos policiales que se encontraban resguardando el mitin. Tras ser inspeccionado, las autoridades hallaron en su poder una pistola Glock abastecida con doce municiones, procediendo con su inmediato retiro del lugar para continuar las investigaciones.

El individuo intentó justificar su presencia afirmando ante los efectivos que se encontraba en el lugar para brindar resguardo personal al mitin. Sin embargo, su comportamiento errático llamó la atención de los agentes, quienes procedieron a realizar el control de identidad correspondiente en ese momento.

🚨 #Lima | 𝐏𝐍𝐏 𝐅𝐑𝐔𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐀 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐀𝐙𝐀 𝐄𝐍 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐏𝐎𝐋Í𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐄𝐍 𝐇𝐔𝐀𝐑𝐀𝐋

Efectivos policiales intervinieron y detuvieron a un sujeto en inmediaciones de la Plaza Centenario de Huaral, tras recibir información sobre la presencia... pic.twitter.com/ju1m4Oi4YR — PNP Noticias (@PNP_Noticias) May 27, 2026

"Si bien el intervenido contaba con licencia vigente para portar arma de fuego, los efectivos policiales advirtieron visibles signos de presunto estado de ebriedad, motivo por el cual fue sometido a pruebas de alcoholemia y posteriormente fue detenido por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública", publicó la PNP.

El detenido fue trasladado a la comisaría de Huaral para las diligencias legales necesarias. Este procedimiento busca determinar si el arma contaba con la documentación en regla y las razones exactas por las que un ciudadano decidió portar un objeto peligroso en un entorno público.

Medidas de seguridad y contexto electoral

Este tipo de incidentes generan gran preocupación en la actual campaña electoral, donde los diversos aspirantes recorren intensamente las regiones del país. Las autoridades mantienen una vigilancia estricta durante todas las actividades masivas para garantizar la seguridad tanto de los candidatos como de los ciudadanos.

#ATENCIÓN| Intervienen a persona que presuntamente portaba un arma de fuego cerca del mitin del candidato Roberto Sánchez en Huaral. El sujeto ya fue trasladado a la comisaría más cercana y la información se encuentra en desarrollo. pic.twitter.com/iK0wmVS67Q — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 26, 2026

El caso ha sido tipificado como peligro común por uso de armas en estado de ebriedad, siendo un hecho que resalta la necesidad de mayores controles. La seguridad en mítines de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori sigue siendo prioridad máxima para evitar incidentes durante la campaña.

La detención de un sujeto armado en un mitin de Roberto Sánchez en Huaral subraya la urgencia de fortalecer la seguridad en eventos electorales, mientras la PNP investiga el peligro común asociado al uso irresponsable de armas en actividades públicas durante estas elecciones.