Pep Guardiola: Bernardo Silva rememora icónico meme del entrenador hablando 'solo' y lo deja sin palabras

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La despedida de Pep Guardiola del Manchester City, tras diez temporadas y 19 títulos, estuvo cargada de emociones, discursos y recuerdos. Pero también hubo espacio para el humor y los virales: en plena ceremonia, Bernardo Silva tomó el micrófono y revivió uno de los memes más icónicos del entrenador.

Dicho momento mostraba al técnico aparentemente hablando solo en el banco de suplentes. La escena, que circuló por años en chats y redes sociales, terminó dejando a Pep sin palabras y con una sonrisa tras reaccionar al impacto que hasta hoy tiene ese episodio.

Un momento icónico

El origen del viral se remonta a un partido de la FA Cup, del 18 de julio de 2020, durante la semifinal entre el Manchester City y el Arsenal en el Estadio de Wembley, cuando las cámaras captaron a Guardiola girando y gesticulando intensamente, como si estuviera explicando algo a nadie en particular.

La imagen se convirtió en un clásico de internet, usada para bromear en diferentes contextos amicales, familiares y deportivos. Durante la ceremonia de despedida, Silva lanzó la pregunta que todos querían hacer: "Chicos, pregunta para Pep. ¿Con quién estabas hablando aquí?".

Bernardo Silva le pide a Guardiola que explique uno de sus memes más famosos: Cuando Pep está hablando solo en el banquillo.



La reacción de Pep: 😭😭 pic.twitter.com/V0dgSZ04BR — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 26, 2026

Al ver la escena proyectada, Guardiola se acomodó la gorra, se llevó la mano a la cara y apenas pudo contener la risa. Ante la insistencia de la presentadora, el técnico español solo atinó a negar con la cabeza, sin dar explicación alguna. El momento generó carcajadas en el auditorio y volvió a viralizarse en redes sociales, reforzando la leyenda del meme.

El misterio resuelto

Sin embargo, diversas cuentas recordaron que este misterio había sido resuelto en su momento en un video ampliado que mostraba a Guardiola acompañado por dos de sus colaboradores más cercanos, los cuales no salen en el primer plano del clip viral, sino hasta segundos después cuando la distancia focal de la cámara es ampliada.

Es decir, nunca estuvo hablando solo. Sin embargo, la revelación no fue bien recibida por todos: varios usuarios se quejaron de que se había "arruinado la magia" del meme que se mantenía intacta por años

Un ciclo exitoso en el Manchester City

La despedida de Guardiola llega tras una década gloriosa en el City, con seis títulos de Premier League y una Champions League, además de múltiples copas nacionales. Su último partido de domingo 24, sin embargo, fue una derrota 1-2 ante Aston Villa, lo que dio un tono agridulce a la ceremonia.

En la temporada final, los "Sky Blues" conquistaron la FA Cup y la Copa de la Liga, pero quedaron segundos en la Premier detrás del Arsenal y fueron eliminados en octavos de la Champions por el Real Madrid.

El episodio demuestra cómo incluso en las despedidas solemnes, el fútbol conserva su costado más humano y divertido. Guardiola, un técnico obsesivo y meticuloso, terminó recordado no solo por sus títulos, sino también por un meme que lo retrata en su faceta más espontánea.

Bernardo Silva logró arrancarle una sonrisa y dejarlo sin palabras, mientras los hinchas siguen debatiendo si era mejor mantener el misterio o aceptar la explicación oficial. En cualquier caso, el meme de Pep "hablando solo" ya es parte de la cultura futbolera y difícilmente perderá su encanto.