Alerta en Indonesia: Volcán Anak Krakatoa entra en erupción y obliga a cancelar cientos de vuelos en Yakarta

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La madrugada de este domingo 6 de septiembre de 2026, la población de Indonesia despertó soorprendida al ver que el volcán Anak Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sonda entre Java y Sumatra, volvió a entrar en erupción.

Si bien la erupción duró apenas cerca de 30 segundos, esta lanzó una columna de ceniza que se elevó hasta 15,000 metros de altitud, obligando a la suspensión de operaciones en seis aeropuertos, incluido el Soekarno-Hatta de Yakarta, el más importante del país.

Vuelos cancelados y pasajeros afectados

El impacto en la aviación fue inmediato: más de 467 vuelos cancelados o reprogramados y alrededor de 22,800 pasajeros afectados solo en Yakarta. En toda la región, se estima que la cifra de perjudicados supera los 150,000 viajeros, con rutas internacionales hacia Singapur, Doha, Sídney y Kuala Lumpur interrumpidas.

Diversas aerolíneas como Garuda Indonesia, AirAsia, Singapore Airlines y Cathay Pacific se vieron obligadas a modificar sus operaciones.

170,000 passengers stranded in #Indonesia: Anak Krakatau #volcano erupted on Sunday, prompting cancellation of all flights at #Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport, disrupting other domestic airports as volcanic ash drifted across parts of western the country. pic.twitter.com/Ytoy4oTLFQ — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) September 6, 2026

Antecedentes de desastres

El Anak Krakatau, cuyo nombre significa "Hijo del Krakatoa", es heredero de uno de los volcanes más devastadores de la historia. En 1883, la erupción del Krakatoa original provocó un tsunami que dejó alrededor de 36,000 muertos y alteró el clima global durante meses.

Dentro de nuestra más reciente, en el año 2018, un colapso parcial del Anak Krakatoa generó también un tsunami que causó 425 fallecidos, 25 desaparecidos y más de 14,000 heridos en las costas de Java y Sumatra.

Riesgos actuales

Aunque en esta ocasión las autoridades descartaron riesgo de tsunami y no se reportaron víctimas, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia mantiene la alerta en nivel 3 (de 4), recomendando a la población mantenerse alejada en un radio de 5 km alrededor del cráter.

La erupción recuerda la gran vulnerabilidad del país, situado en el temido Anillo de Fuego del Pacífico, donde convergen algunas de las mayores fuerzas sísmicas y volcánicas del planeta.

La erupción del Anak Krakatoa no solo paralizó la aviación en Indonesia, sino que reavivó la memoria de tragedias pasadas. Aunque el evento no dejó víctimas, la magnitud de la columna de ceniza y el cierre de aeropuertos muestran cómo un fenómeno natural puede impactar de manera inmediata en la vida cotidiana y la economía global.

El volcán, activo y vigilado, sigue siendo un recordatorio de que la naturaleza en el estrecho de Sonda nunca deja de estar en movimiento y que puede sorprender en cualquier momento