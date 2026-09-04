Javier Milei arremete contra periodista por un video falso sobre las Malvinas: "Pedazo de m..."

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente argentino Javier Milei volvió a protagonizar un cruce con un periodista luego de la difusión de un video manipulado sobre las Islas Malvinas. El material atribuía al mandatario una declaración que cuestionaba la soberanía argentina, aunque esa afirmación no corresponde a la entrevista original.

Milei apuntó contra el periodista por el video

El episodio involucró al periodista Paulino Rodrigues, quien difundió en FM Now un informe que incluía fragmentos de una entrevista concedida por Milei a la BBC. Este material incorporó una respuesta falsa que hacía parecer que el presidente había cuestionado la soberanía argentina sobre las Malvinas.

"Aquí la mierda humana mal cagada de Pautino Rodrigues operando con un video falso. Mierda humana que después llora maltrato...", publicó.

La publicación de Milei se produjo mientras el gobierno argentino reforzaba su discurso sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El video cuestiona tomó imágenes reales de una entrevista del 2024 y añadió contenido inexistente. La verificación independiente estableció que esa declaración atribuida al mandatario era falsa.

Tweet de Milei

En la entrevista original con la BBC, Milei había hablado sobre una eventual recuperación de las islas mediante una negociación de largo plazo y dentro de un marco de paz. También sostuvo que Argentina no renunciaría a su reclamo de soberanía, en contraste con la frase que apareció posteriormente en el fake video.

Definitivamente nos retractamos en el mismo programa y durante la misma hora, poniendo la verdadera nota. Nos hicimos cargo. Ratifico las disculpas. No debió suceder compartir un video editado e impropio, que hacía decir al presidente lo que nunca dijo. De nuevo disculpas. La... pic.twitter.com/byzNxkc78D — Paulino Rodrigues (@paulinor76) September 4, 2026

La polémica ocurre mientras crece la tensión

El nuevo enfrentamiento ocurre en un contexto de mayor actividad de Milei contra periodistas mediante redes sociales. Durante los últimos meses, el mandatario ha utilizado su cuenta de X para cuestionar publicaciones periodísticas y responder a informaciones que considera falsas o incorrectas.

La controversia por el video se suma a otros cruces en relación con las Malvinas y la selección argentina. En julio, Milei también había respondido públicamente al periodista Jonathan Heguier por sus comentarios sobre la bandera de las islas que mostraron los jugadores de la albiceleste durante el Mundial 2026.

Este tema volvió a cobrar relevancia este 4 de septiembre, cuando Milei anunció nuevas medidas contra empresas petroleras que operen en las Malvinas sin autorización argentina. El mandatario también planteó reforzar la presencia de defensa en Tierra del Fuego y sostuvo nuevamente el reclamo argentino sobre las islas.

El nuevo enfrentamiento ocurre en un contexto de mayor actividad de Milei contra periodistas mediante redes sociales. Durante los últimos meses, el mandatario ha utilizado su cuenta de X para cuestionar publicaciones periodísticas y responder a informaciones que considera falsas o incorrectas.