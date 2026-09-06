Legendario actor de 'El Hombre Araña' revela que le quedan 5 años de vida: "He decidido vivir con ello"

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bruce Campbell, actor de 68 años y protagonista de Evil Dead, volvió a hablar sobre su estado de salud tras revelar en marzo que padece cáncer. Durante una reciente entrevista, contó que sus médicos establecieron un pronóstico de unos cinco años, aunque no detalló qué tipo de enfermedad tiene.

Bruce Campbell revela su pronóstico

Campbell habló sobre su diagnóstico durante una aparición en The Adam Carolla Show, publicada el 3 de septiembre. El actor explicó que el cáncer que padece es actualmente tratable, pero no curable, una información que ya había comunicado meses atrás, cuando anunció públicamente su enfermedad.

"Estoy en un pronóstico de cinco años. Con el tipo de cáncer que tengo, que no quiero mencionar, lo actual es un acuerdo de cinco años", declaró.

El presentador Adam Carolla le preguntó si eso significaba que tenía cinco años de vida. Campbell respondió que era "más o menos", por lo que el actor se refirió a una estimación relacionada con su pronóstico y no a una fecha exacta establecida para su fallecimiento.

El intérprete de Ash Williams no ha informado públicamente qué tipo de cáncer padece. Tampoco ha entregado detalles sobre la etapa de la enfermedad. En marzo había explicado que el tratamiento tendría prioridad y que sus actividades profesionales tendrían que reducirse durante ese proceso.

El actor continúa con sus proyectos

A pesar de su diagnóstico, Campbell señaló que decidió continuar con sus actividades. El actor explicó que no quiere dedicar su tiempo a investigar constantemente sobre el cáncer ni participar en espacios centrados exclusivamente en la enfermedad.

"He decidido, de manera bastante específica, vivir con ello, no morir por ello", indicó.

Actualmente, Bruce Campbell continúa trabajando en el cine y promociona Ernie & Emma, una película independiente que escribió, dirigió, produjo y protagoniza. El proyecto forma parte de sus actividades profesionales mientras sigue adelante con su tratamiento y seguimiento médico.

Campbell también manifestó durante la entrevista que actualmente se siente "perfecto" físicamente, aunque reconoció que la enfermedad continúa siendo una situación presente en su vida. El actor decidió mantener en reserva información específica sobre el cáncer que le fue diagnosticado.

La actualización sobre la salud de Bruce Campbell y su cáncer llega seis meses después de que comunicara públicamente su diagnóstico. El actor, conocido principalmente por Evil Dead, mantiene sus proyectos profesionales mientras afronta un pronóstico de aproximadamente cinco años, sin revelar hasta ahora el tipo de cáncer que padece.