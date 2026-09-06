Yoshimar Yotún dedica triunfo de Sporting Cristal a Julio César Uribe tras goleada ante Los Chankas

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal goleó 5-0 a Los Chankas por el Torneo Clausura 2026 y Yoshimar Yotún aprovechó el triunfo para referirse a Julio César Uribe, quien había sido agredido días antes. El capitán celeste también destacó el respaldo de los hinchas y valoró el trabajo colectivo realizado durante la semana.

Yotún destacó la reacción de Sporting Cristal

La victoria llegó después de una semana complicada para Sporting Cristal, marcada por la presión y el ataque contra Julio César Uribe. Yotún señaló que el plantel conocía la situación que atravesaba el equipo y consideró que el trabajo diario era la vía para afrontar ese momento.

"Nos ha tocado mucho esta semana, pero el equipo es consciente, sabe la situación que está y la única manera de sacar esto adelante es trabajando. Nosotros venimos trabajando, trabajando, trabajando", afirmó.

El mediocampista también resaltó la presencia de los aficionados durante el partido. Yotún sostuvo que el respaldo recibido demostraba que los hinchas continuaban confiando en el equipo, mientras Sporting Cristal buscaba recuperar resultados positivos después de una etapa marcada por críticas y cuestionamientos.

🗣️¡LA PALABRA DEL CAPITÁN! Yoshimar Yotún se mostró emocionado tras la victoria celeste.



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La dedicatoria de Yotún para Julio César Uribe

Después de referirse al rendimiento colectivo, Yotún fue consultado por la situación de Julio César Uribe, quien había sido agredido por barristas durante los días previos. El futbolista rechazó la violencia y destacó el lugar que ocupa el exjugador dentro de la historia del fútbol peruano.

"Muy aparte de que haya sido al profe' Uribe o a otro, creo que la violencia no es el camino para poder solucionar las cosas. Es un ídolo del club, qué del club, es un ídolo nacional y merece respeto, como todos merecemos respeto", declaró.

El capitán celeste también explicó que la victoria no correspondía únicamente a los futbolistas. Yotún dedicó el resultado a Julio César Uribe, los trabajadores de Sporting Cristal y los hinchas, quienes acompañaron al equipo durante una semana marcada por tensión dentro de la institución.

"Este triunfo obviamente va para él, va para todo el club Sporting Cristal, los trabajadores, que también sufren porque están atrás de nosotros y nos ven el día a día", manifestó.

La actuación también permitió destacar el momento goleador de Yoshimar Yotún, quien suma seis tantos en la Liga 1 y tres en la Copa Libertadores. Sin embargo, el volante señaló que sus estadísticas personales quedan en segundo plano frente al resultado obtenido por Sporting Cristal.