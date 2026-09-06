Explosión de pirotécnicos en México deja 10 muertos y 64 heridos durante fiesta patronal

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión de pirotecnia durante una celebración patronal en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, dejó 10 fallecidas y 64 heridas. El material estaba almacenado en un espacio usado como bodega, cerca de la iglesia, y la detonación provocó el colapso de estructuras durante la noche registrada.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre, alrededor de las 9 de la noche, mientras participaban en actividades previas a la fiesta de Nuestra Señora de la Luz. Tras la detonación, personas quedaron entre los escombros y equipos de emergencia llegaron para atender a los afectados.

El saldo de la explosión

La emergencia movilizó a Protección Civil, bomberos, policías, paramédicos y fuerzas de seguridad. Las labores de rescate y retiro de estructuras se extendieron hasta la madrugada del domingo, mientras las autoridades mantenían resguardada la zona y coordinaban el traslado de personas heridas hacia unidades médicas.

Según N+, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia verificó la presencia de material activo en el lugar y recomendó que personal especializado realizara su desmontaje e inhabilitación. La medida buscó reducir riesgos durante las labores de rescate, mientras instituciones continuaban con la atención de las víctimas afectadas.

La explosión ocurrió cuando el material pirotécnico se encontraba almacenado en un espacio del lugar utilizado como bodega, contiguo a la iglesia. El estallido provocó el colapso del techo y una barda aledaña, dejando personas atrapadas entre los escombros, según el reporte oficial actualizado disponible.

A massive explosion 🔥 occurred in a fireworks stockpile during a religious celebration in Santa María Canchesdá,

📍Temascalcingo, State of Mexico. At least 10 people lost their lives and more than 60 were severely injured in this tragic accident.

The blast was so intense that... pic.twitter.com/bFONqMS6xu — Ruby Arun रूबी अरुण (@arunruby08) September 6, 2026

Las autoridades instalaron un Sistema de Comando de Incidentes para coordinar la respuesta. En el operativo participaron dependencias estatales y municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal, Cruz Roja, servicios médicos y cuerpos de emergencia de otras localidades cercanas.

Los pacientes fueron distribuidos en hospitales del Estado de México para recibir atención. IMSS-Bienestar informó que atendió a 31 personas mediante seis unidades de salud, mientras los servicios médicos mantuvieron seguimiento y coordinaron traslados según la valoración de cada paciente afectado, además de mantener comunicación.

Investigación continúa abierta

La Fiscalía General de Justicia participa en las diligencias relacionadas con el caso, mientras el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia interviene por el material explosivo. La causa exacta de la detonación continúa bajo investigación, por lo que no existe una explicación definitiva por ahora mismo.

La explosión de pirotecnia en Temascalcingo dejó 10 muertos y 64 heridos durante celebraciones patronales en Santa María Canchesdá. Las autoridades continúan con las investigaciones, la atención médica de los lesionados y las acciones de seguridad en la zona afectada tras el siniestro del sábado.