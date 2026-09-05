Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán responde a EE. UU. con ataques a portaviones y buques

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en "rutas no autorizadas" en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE. UU. en "otras áreas", según informó la agencia iraní Fars.

Escalada militar en el estrecho de Ormuz y maniobras de la Guardia Revolucionaria

Las Fuerzas Armadas iraníes desplegaron una ofensiva con misiles balísticos dirigida contra unidades navales de la Armada norteamericana estacionadas en el golfo Pérsico. La operación aeroespacial militar incluyó el lanzamiento de proyectiles de alto alcance orientados a impactar contra un portaaviones y un destructor desplegados en la zona de conflicto.

Tras este despliegue de fuerza, los mandos militares emitiéron una advertencia explícita dirigida a la navegación comercial y militar que opera en la franja marítima. Las autoridades navales exigieron el cese inmediato de trayectos por vías no autorizadas bajo la amenaza directa de ejecutar nuevos ataques contra cualquier embarcación considerada sospechosa.

La reacción armada de la Guardia Revolucionaria respondió a incursiones previas efectuadas por las fuerzas navales norteamericanas contra barcos petroleros de bandera iraní. Las acciones registradas durante las primeras horas de la jornada terminaron por romper la precaria estabilidad de las rutas comerciales que cruzan el canal.

Irán publicó las imágenes de los ataques contra los seis buques estadounidenses en el Estrecho de Ormuz. Una multiplicidad de drones Shahed hicieron estragos con los barcos: los dejaron completamente en llamas e inhabilitados. Hace unas horas el Comando Central de Estados Unidos... pic.twitter.com/vU6lsiolLy — Martín Dandach (@MartinDandach) September 5, 2026

Respuesta defensiva de Estados Unidos e implicaciones internacionales del conflicto

Por su parte, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó el ataque dirigido hacia sus buques de guerra desplegados en la región. El mando militar norteamericano informó que sus sistemas de defensa lograron neutralizar los proyectiles balísticos lanzados contra el portaaviones y el destructor, evitando bajas dentro de su personal.

En el plano diplomático, el Ministerio de Exteriores iraní catalogó las operaciones navales estadounidenses como una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas. La Cancillería calificó las agresiones contra buques mercantes como crímenes de guerra, elevando el nivel de tensión diplomática en los organismos multilaterales.

La crisis en el estrecho de Ormuz se enmarca en un contexto de constantes bloqueos navales que han paralizado parte importante de las exportaciones petroleras mundiales. A pesar de los cierres marítimos impuestos, las patrullas estadounidenses han intentado mantener abiertas las rutas del sur cercanas a las costas de Omán para garantizar el tránsito energético internacional.

En ese sentido, Irán mantiene el bloqueo en la vía marítima estratégica como medida de presión frente a la presencia militar de Estados Unidos, condicionando la libre circulación comercial y la estabilidad del suministro energético global.