Avión de carga se incendia tras salirse de pista en el aeropuerto de Miami

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tarde de este domingo 6 de septiembre, un avión de carga Boeing 767-300F sufrió un accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) al salirse de la pista durante el aterrizaje. La aeronave, operada por la empresa 21 Air para Amazon Prime Air, procedía de San Juan, Puerto Rico y terminó envuelta en llamas tras impactar estructuras del perímetro.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas (hora local) en la pista 30 del terminal aéreo. Testigos reportaron que una de las alas se desprendió antes de que el avión quedara envuelto en fuego, generando una columna de humo visible a varios kilómetros.

Respuesta inmediata

Equipos de emergencia del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron rápidamente al lugar, logrando controlar el incendio y asegurar la zona. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto, lo que ocasionó retrasos y cancelaciones de vuelos comerciales.

Fuentes oficiales, al cierre de esta edición, no determinan cuántos ocupantes se hallaban a bordo ni han registraron víctimas mortales o heridos graves del aparatoso accidente.

🚨 #AlertaADN | Avión de carga se sale de la pista en Miami 🛫



Un Boeing 767 de Prime Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y terminó cruzando una carreterapic.twitter.com/kJfH59pY8f — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 6, 2026

Un modelo bastante usado

El Boeing 767 es uno de los modelos más emblemáticos de la aviación moderna y, pese a haber sido introducido en los años ochenta, sigue siendo ampliamente utilizado tanto en vuelos comerciales como en operaciones de carga. Su diseño bimotor de fuselaje ancho lo convirtió en pionero al permitir vuelos transoceánicos, lo que abrió rutas directas entre continentes.

La versión de carga, el 767-300F, es especialmente valorada por compañías como FedEx, UPS y Amazon Prime Air, gracias a su autonomía y capacidad de transportar grandes volúmenes con eficiencia. Su fiabilidad lo mantiene vigente más de cuatro décadas después de su debut.

Investigación en curso

La FAA y el Departamento de Bomberos de Miami-Dade iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis preliminares se barajan fallas mecánicas o problemas durante la maniobra de aterrizaje, aunque todavía no hay conclusiones oficiales.

El accidente generó un fuerte impacto en las operaciones aéreas de Miami, uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. La suspensión temporal de vuelos afectó a cientos de pasajeros y obligó a redirigir algunas rutas hacia aeropuertos cercanos.

Aunque aún no se registran víctimas fatales, la magnitud del fuego y la interrupción de operaciones reflejan la vulnerabilidad de los sistemas aeroportuarios ante emergencias. La investigación determinará si se trató de un fallo técnico o humano, mientras Amazon y 21 Air evalúan el impacto en sus operaciones logísticas.