Escuelas públicas en El Salvador: Nayib Bukele destaca avance de plan piloto con Inteligencia Artificial

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó este sábado los resultados de una evaluación internacional a un programa piloto en 171 escuelas que utiliza tutores con inteligencia artificial (IA) y que también fue valorado positivamente por el Banco Mundial (BM).

Resultados de la evaluación internacional y proyecciones de expansión

El plan educativo implementado en las aulas públicas fue sometido a la prueba PISA for Schools con el objetivo de medir el impacto real de las nuevas herramientas tecnológicas en el rendimiento académico. Tras la aplicación de las evaluaciones, los datos reflejaron que los alumnos salvadoreños alcanzaron niveles de aprendizaje equiparables a los promedios de naciones desarrolladas como Suecia y Alemania.

El desempeño registrado en esta primera fase motivó a las autoridades gubernamentales a acelerar el cronograma de escalamiento del proyecto a nivel nacional. La iniciativa, que arrancó inicialmente en un grupo reducido de centros educativos, ya ha logrado extender su cobertura a más de un millar de planteles en todo el territorio salvadoreño.

La meta trazada por la administración del país centroamericano apunta a completar la cobertura total en el sistema público dentro de un plazo de 18 meses. Con esta medida, el gobierno busca masificar el uso de los tutores virtuales para homogeneizar la calidad de la enseñanza en todas las regiones del país.

Alianza tecnológica internacional y respaldo del Banco Mundial

El desarrollo del proyecto cuenta con el soporte técnico de la compañía tecnológica xAI, la cual concretó un acuerdo con el gobierno salvadoreño para integrar su asistente virtual Grok en el sistema escolar. Esta colaboración convierte al país en un referente pionero en el despliegue de herramientas de inteligencia artificial generativa orientadas al aprendizaje a gran escala.

Por su parte, organismos multilaterales como el Banco Mundial resaltaron el progreso alcanzado a través de la rigurosidad en la ejecución de las políticas públicas. La institución financiera enfatizó que, si bien las cifras iniciales no abarcan a la totalidad del alumnado, los avances evidencian que el uso estratégico de la tecnología permite acortar brechas educativas en plazos reducidos.

🤖 PRESIDENTE BUKELE ANUNCIA TUTORÍAS CON IA EN ESCUELAS PÚBLICAS JUNTO A xAI DE ELON MUSK



📚 El Presidente @nayibbukele recordó el acuerdo con la empresa xAI, propiedad de @elonmusk, para implementar tutorías educativas basadas en inteligencia artificial en el sistema público.... pic.twitter.com/2YlWg09PcF — Sivar News (@SivarNewsSV) February 2, 2026

El despliegue de los asistentes de inteligencia artificial abarcará más de 5.000 instituciones educativas públicas durante los próximos dos años. Esta estrategia busca transformar la dinámica en las aulas mediante una enseñanza personalizada que fortalezca el desarrollo de competencias clave en los estudiantes.

En ese sentido, Nayib Bukele reafirma su apuesta por la transformación digital del sistema educativo en El Salvador, posicionando el uso de la inteligencia artificial en las escuelas públicas como el eje central para modernizar la enseñanza y elevar el rendimiento académico a estándares internacionales.