Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido y promete un giro para el país tras la salida de Starmer

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Andy Burnham inició una nueva etapa política en Reino Unido al convertirse oficialmente en primer ministro, luego de recibir el encargo del rey Carlos III para formar Gobierno tras la renuncia de Keir Starmer.

El líder del Partido Laborista llegó al número 10 de Downing Street con la promesa de devolver la estabilidad al país y poner en marcha un programa de transformación económica y social centrado en aliviar el impacto del costo de vida sobre las familias.

La ceremonia siguió el protocolo habitual del sistema británico. Después de que Starmer presentara formalmente su dimisión ante el monarca en el Palacio de Buckingham, Burnham sostuvo una audiencia privada con Carlos III, quien le encomendó formar un nuevo Ejecutivo. Horas más tarde, el flamante primer ministro ofreció su primer discurso desde Downing Street, donde reconoció que el país enfrenta importantes desafíos tras años de inestabilidad política.

"He aceptado la invitación de Su Majestad el Rey para formar un Gobierno. Reino Unido necesita demostrar al mundo que puede recuperar su estabilidad y hacer que la política vuelva a funcionar para la gente", expresó Burnham durante su intervención.

Su llegada marca además el séptimo cambio de primer ministro británico desde 2016 y el cuarto durante el reinado de Carlos III.

Andy Burnham

Medida para aliviar el costo de vida

Entre las primeras decisiones anunciadas por Burnham destaca la reducción del impuesto aplicado a las facturas de electricidad de los hogares . La medida contempla eliminar el IVA del 5 % que actualmente grava el consumo eléctrico doméstico, lo que permitirá un ahorro anual para millones de familias británicas a partir de octubre.

"Dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo", afirmó este martes en un comunicado, un día después de asumir como jefe de Gobierno.

La propuesta será financiada con recursos previstos para un proyecto de identificación digital impulsado por la administración anterior, una decisión que ya genera debate entre economistas y sectores de la oposición sobre su sostenibilidad presupuestaria.

I said I would give people a bit more breathing space.



Today I'm taking immediate action - cutting taxes on energy bills to put more money in your pocket. — Andy Burnham (@andyburnham) July 21, 2026

Primer ministro británico renueva el gabinete

Burnham también aprovechó sus primeras horas en el cargo para realizar una profunda reestructuración del gabinete. Varios ministros cercanos a Keir Starmer fueron reemplazados, mientras que figuras de su confianza asumieron posiciones clave dentro del nuevo Ejecutivo.

Entre los principales cambios figura el nombramiento de John Healey como ministro de Economía, además del ascenso de Ed Miliband al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Louise Haigh como primera secretaria de Estado. En contraste, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, fue una de las pocas integrantes del anterior Gobierno que permaneció en su cargo.

Con esta renovación, Burnham busca consolidar su liderazgo dentro del Partido Laborista y enviar un mensaje de cambio tanto a la opinión pública como a los mercados internacionales. Analistas consideran que las próximas semanas serán decisivas para comprobar si sus primeras medidas logran responder a las expectativas generadas tras su llegada al poder.

En ese escenario, el nuevo primer ministro enfrenta el reto de demostrar que su promesa de un Reino Unido más estable y con mejores condiciones económicas puede traducirse en resultados concretos para una ciudadanía que exige respuestas inmediatas frente al aumento del costo de vida y la incertidumbre política.