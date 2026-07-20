Celebraciones por el título de España deja dos muertos, siete detenidos y más de ochenta heridos

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La celebración por el título mundial de España se vio empañada por una serie de disturbios y hechos trágicos registrados durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, mientras miles de aficionados continuaban festejando la conquista de la Copa del Mundo.

Incidentes trágicos y detenciones durante los festejos

Las autoridades y los servicios de emergencia atendieron hechos de distinta gravedad en varias comunidades autónomas. Los reportes incluyeron detenciones por delitos de odio, desórdenes públicos, robos y atentados contra la autoridad, además de accidentes, agresiones y emergencias médicas registradas durante las celebraciones.

Los accidentes también marcaron esta jornada festiva. En Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años falleció tras el derrumbe de una fuente. Este accidente dejó a otro menor en estado grave con una fractura en una pierna, ingresando a un hospital de Salamanca. Además, un joven de unos 20 años murió en Sonseca tras sufrir convulsiones mientras observaba el partido.

La Delegación del Gobierno en Madrid informó que las autoridades detuvieron a siete personas durante la madrugada del lunes. De estas, cinco enfrentan cargos por un presunto delito de odio tras una discusión ocurrida en un bar.

Los servicios sanitarios de la capital trasladaron a 36 personas heridas a distintos hospitales de la ciudad. Los equipos sanitarios atendieron a 29 personas, de las cuales 24 presentaban lesiones leves y cinco registraban heridas de mayor consideración, aunque fueron clasificadas como menos graves.

Argentina también vivió lo mismo

Por su parte, en Argentina, tres personas murieron este domingo durante la final del Mundial 2026 y en distintos incidentes registrados durante las concentraciones de apoyo a su país.

Decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos de Argentina para agradecer a su selección su desempeño en el Mundial 2026 y su entrega durante la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo por las fuerzas de seguridad durante incidentes en el desalojo de aficionados argentinos que se habían concentrado en las inmediaciones del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

El intento de la Policía por dispersar a los concentrados desató enfrentamientos con grupos de aficionados, que lanzaban botellas y otros objetos mientras las fuerzas de seguridad disparaban balas de goma y gases lacrimógenos.

Así, una jornada que debía estar marcada únicamente por la celebración del fútbol terminó dejando un saldo de fallecidos, heridos y detenidos en ambos países, convirtiendo los festejos en escenarios de tragedia y violencia.