EE.UU: Lanzan nuevos ataques contra Irán tras muerte de 2 militares

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ejército de Estados Unidos informó el domingo que lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán para "castigar rápidamente" a la Guardia Revolucionaria del país por un ataque en Jordania que mató a dos militares estadounidenses, dejó a otro desaparecido y obligó a hospitalizar a cuatro más.

Siguen los ataques

El Comando Central señaló que los ataques buscan degradar aún más la capacidad de Irán de restringir el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz. La vía marítima representaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Los nuevos ataques se produjeron después de que Estados Unidos anunciara sus primeras muertes por fuego iraní directo desde los primeros días de la guerra, tras un ataque con drones y misiles contra una base en Jordania el viernes. Los muertos no fueron identificados, y el Comando Central no ofreció más detalles. Desde que comenzó la guerra han muerto 16 elementos de las fuerzas militares estadounidenses y más de 430 han resultado heridos.

Irán reivindicó el ataque

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó haber atacado posiciones estadounidenses en la base aérea Muwaffaq Salti, ubicada en el centro-norte de Jordania. Según el comunicado difundido por Teherán, los proyectiles impactaron contra hangares donde se encontraban aviones de combate estadounidenses y una gran plataforma de estacionamiento dentro de la instalación militar.

Horas antes, las autoridades iraníes habían asegurado que otro ataque había alcanzado los depósitos de combustible de la misma base, considerada por la República Islámica como un objetivo estratégico debido a su infraestructura militar y al papel que desempeña en las operaciones de Estados Unidos en Asia Occidental.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,... — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

La respuesta de Jordania

Tras la ofensiva iraní, el Ejército de Jordania informó que logró derribar cuatro drones iraníes que ingresaron en su espacio aéreo. A través de un comunicado difundido por la agencia oficial Petra, las Fuerzas Armadas jordanas señalaron que los sistemas de defensa aérea interceptaron las aeronaves no tripuladas y aseguraron que no se registraron daños adicionales en la base aérea.

El ejército de Jordania informó que derribó varios misiles iraníes. El país alberga importantes bases estadounidenses y depende de sistemas de defensa aérea de Estados Unidos. Los misiles no causaron víctimas ni daños, según el ejército jordano.

El ataque representa uno de los episodios más graves desde que se reanudó el conflicto directo entre Estados Unidos e Irán, con un saldo creciente de víctimas y un escenario que vuelve a alejar la posibilidad de una solución diplomática.