Denuncia contra reconocido actor de doblaje podría agravarse con dos nuevas presuntas víctimas

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La industria del doblaje en México enfrenta un momento crítico. Lo que comenzó como una denuncia aislada contra un reconocido actor de doblaje, se ha transformado en un caso que podría revelar un patrón de conducta más amplio.

Más presuntas víctimas

La denuncia contra Alfonso Obregón podría sumar dos nuevas acusaciones por presuntos delitos de abuso sexual, informó el abogado Gerardo Martín Rincón Flores, representante de Brenda Rivero, actriz de doblaje que señala al actor por conductas ocurridas cuando ella era menor de edad.

Rincón Flores dijo en entrevista retomada por el diario El Universal de México que dos personas más lo contactaron por el mismo tema, aunque todavía no ha sostenido entrevistas con ellas.

"Me acaban de contactar dos personas más del mismo tema, pero aún no tengo entrevistas con ellas. Primero, antes que cualquier cosa, reviso y valido, porque si no tengo pruebas contundentes no puedo ejercer en ningún caso, pero ya hay dos personas más que dicen eso", dijo el letrado

El abogado precisó que todavía no ha entrevistado a esas personas y que antes de iniciar cualquier acción legal revisará si existen elementos suficientes para sostenerla y así concretar las denuncias correspondientes.

▶️ ACTRIZ DENUNCIA POR ABUSO A LA VOZ DE SHREK | ⚠️🎙️



Brenda Rivero denunció que Alfonso Obregón la habría buscado sentimentalmente cuando ella tenía 16 años y él 50.



👉Rivero relató que conoció a Obregón desde niña, porque él era amigo de sus padres en el medio del doblaje.... pic.twitter.com/dpvOROy1ZT — DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 11, 2026

El origen de la denuncia

La denuncia formal fue presentada por Brenda Rivero, también actriz de doblaje, quien aseguró mediante videos y fotos que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 16 años. Según su testimonio, Obregón, quien entonces tenía 50 años, mantuvo una relación con ella que inició con una propuesta de carácter secreto y que, con el tiempo, escaló a tocamientos no deseados y comentarios de naturaleza sexual.

El abogado Rincón Flores, representante legal de Brenda Rivero, ha mencionado la existencia de evidencias que podrían ser contundentes para el caso:

Mensajes entre la madre de la víctima y el actor: Se habla de un intercambio en el que la madre de la denunciante confronta a Obregón sobre su comportamiento con su hija menor de edad.

Se habla de un intercambio en el que la madre de sobre su comportamiento con su hija menor de edad. Supuesta confesión o disculpa por escrito: La defensa afirma contar con un documento, presuntamente redactado por el propio Obregón, en el que ofrece disculpas por sus actos.

Alfonso Obregón, quien enfrentó un proceso similar en 2024 del que resultó absuelto por falta de pruebas, se encuentra actualmente en Colombia, lo que añade un elemento de complejidad al proceso legal.

El caso continúa bajo investigación mientras se evalúan los nuevos testimonios y las pruebas presentadas. De confirmarse más denuncias, el proceso podría tomar una nueva dimensión dentro de la industria del doblaje en México.