Leslie Echevarría queda impactada tras descubrir a Mark Vito usando ropa de mujer: "Yo tenía mis dudas..."

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito la volvió a hacer en redes sociales, esta vez acompañado de su novia, Leslie Echevarría, quien quedó completamente impactada al encontrarlo usando ropa de mujer. Aunque por unos segundos pareció que el descubrimiento iba a provocar una incómoda explicación, todo terminó convirtiéndose en una divertida escena.

Descubren a Mark Vito con un vestido

Todo comenzó cuando Leslie Echevarría encontró a Mark Vito vestido con prendas femeninas. La empresaria no pudo disimular su sorpresa al verlo con aquel particular atuendo y, fiel a su estilo espontáneo, decidió preguntarle directamente qué estaba ocurriendo.

"¿Qué significa eso? Yo tenía mis dudas, pero no pensé que iba a ser cierto", expresó entre risas, dejando entrever que el inesperado descubrimiento la había tomado completamente desprevenida.

Lejos de ponerse nervioso o abandonar el personaje, el exesposo de Keiko Fujimori respondió con tranquilidad y mucho humor. "No, amorcito, no es lo que crees. Esos son los vestidos que yo te hice", aseguró, intentando convencerla de que las prendas formaban parte de una sorpresa preparada especialmente para ella.

Sin embargo, Leslie Echevarría no quedó muy convencida con la explicación. "Mark, no te creo porque tú no sabes hacer nada. Tú no sabes planchar ni cocinar", le respondió, provocando que el intercambio se volviera aún más gracioso.

Al observar con mayor atención las prendas, la joven reconoció que el material utilizado parecía ser de buena calidad. "Oye, pero la tela está buenísima", comentó. Mark aprovechó el momento para lanzar una respuesta con doble sentido: "Uy, como yo... ja, ja", dijo entre risas.

La sorpresa continuó cuando Leslie quiso saber cómo había logrado confeccionar los vestidos sin contar aparentemente con los implementos necesarios. "Espera, ¿y cómo has hecho todo esto? No veo equipos, no veo máquinas, no veo nada", preguntó.

"Eso es porque todavía no has visto lo mejor de lo mejor, amorcito", contestó Mark Vito sin perder el personaje.

Mark Vito y Leslie juegan con su separación

El nuevo video apareció después de que Mark Vito y Leslie Echevarría generaran preocupación al compartir un comunicado que inicialmente fue interpretado como el anuncio de su separación.

"Queremos comunicarles que, después de pensarlo durante mucho tiempo, hemos decidido ponerle fin a una etapa muy importante para nosotros. No ha sido una decisión fácil. Detrás de ella hay muchas conversaciones, emociones y recuerdos que siempre llevaremos con cariño. (...) Lamentamos tener que darles esta noticia", se leía en la publicación.

Aunque el mensaje parecía confirmar una ruptura, todo resultó ser una estrategia humorística para anunciar el cierre de los cupos de un curso de italiano promovido por Leslie. La empresaria finalmente aclaró la situación: "Se acabaron los cupos de italiano. ¡Nuestra relación sigue intacta!".

De esta manera, Leslie Echevarría quedó impactada tras descubrir a Mark Vito usando ropa de mujer, pero todo formaba parte de un video humorístico.