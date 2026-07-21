Choque entre un bus y un camión dejó más de 40 heridos: Accidente bajo investigación

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo incidente vial ha generado conmoción. El choque de un bus contra un camión dejó más de 40 heridos, cuatro de ellas con lesiones de gravedad, según el reporte preliminar de las autoridades quienes investigan las causas exactas del accidente.

Bus que transportaba turistas chocó contra un camión

De acuerdo a los reportes preliminares, el accidente se registró el lunes 20 de julio cuando un micro de larga distancia de la empresa Crucero del Norte, que había partido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro con cerca de 60 turistas a las Cataratas del Iguazú, al promediar las 5:00 a.m. chocó contra la parte trasera de un camión.

Las autoridades precisaron que el camión circulaba en sentido Posadas-Puerto Iguazú cuando fue impactado por el bus sobre la Ruta Nacional 12, aproximadamente a la altura del kilómetro 1461, en jurisdicción de Capiovím en la provincia de Misiones.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de bomberos, efectivos policiales y ambulancias. Lamentablemente, el incidente vial dejó varios heridos por la magnitud del choque entre ambos vehículos.

Accidente vial dejó varios heridos en Argentina

Según confirmó la directora del Hospital de Puerto Rico, Paola Fantin, el sistema sanitario argentino asistió a 51 personas tras el accidente. De ese total, 43 pacientes quedaron internados en el Hospital de Puerto Rico, mientras que otros siete fueron atendidos en una clínica privada de la ciudad.

"En total, nosotros tenemos 43 pacientes internados en el hospital, algunos con heridas leves y otros con potencialmente complicaciones más graves, por los cuales hay que tenerlos en observación", señaló la doctora.

Asimismo, la especialista de salud también precisó a medios locales que el sector que recibió el mayor impacto fue la parte delantera inferior del colectivo, donde habitualmente viaja el guarda o chofer de relevo. También señaló que muchas de las personas heridas eran familias que viajaban para disfrutar de sus vacaciones.

Investigan las causas exactas del choque

También se reportó que el tránsito permaneció totalmente interrumpido durante varias horas mientras trabajaba la División Policía Científica para determinar las causas exactas que dieron origen al accidente sobre la Ruta Nacional 12.

Ante esa situación, las autoridades argentinas agregaron que, horas antes, a ese incidente vial, ya había registrado otro siniestro, sobre el kilómetro 1600, en jurisdicción de Puerto Libertad, donde dos autos chocaron. Producto de ello, dos hombres murieron -los conductores de los vehículos- y una mujer resultó gravemente herida.

El grave accidente de tránsito en la provincia de Misiones por el choque entre un bus y un camión que dejó más de 40 heridos vuelve a poner sobre la mesa la importancia de tomar precauciones al momento de manejar un vehículo. El incidente sigue bajo investigación.