Artemis III: El 9 de junio se conocerán los nombres de los astronautas que viajarán a la Luna en el 2027

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La NASA planea volver a la Luna en el 2027 con una próxima misión denominada Aretmis III a través de la cual buscará construir una base permanente en el sur del satélite. Es en ese escenario, en que la agencia espacial estadounidense anunció que el 9 de junio se conocerán a los nuevos astronautas que integren la tripulación.

Artemis III rumbo a la Luna en 2027

Tras concluir una exitosa misión Artemis II, la NASA ya ha puesto en marcha los preparativos iniciales para lo que será Artemis III con la finalidad de poner a prueba las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la nave espacial Orion y los módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin.

En ese sentido, el próximo 9 de junio el Centro Espacial Johnson, en Houston, verá nacer a una nueva generación de astronautas debido a que ha sido la fecha elegida para dar a conocer al mundo a quienes serán los tripulantes de esta misión Artemis III.

Aquella misión será el nuevo paso para pisar una vez más el satélite de la Tierra y se tiene previsto que la sobrevuele en la segunda mitad del 2027. Cabe indicar que, la NASA transmitirá la presentación de los astronautas a través de la plataforma NASA+, así como en el canal YouTube de la agencia.

Vale mencionar que, la misión Artemis III iniciará su viaje con cuatro astronautas desde las instalaciones del Centro Especial Kennedy de la NASA, Florida. En tanto, como en la misión anterior, el viaje será a bordo de la nave espacial Orion y será lanzada mediante el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).

"Como parte de la era dorada de la innovación y la exploración la NASA enviará astronautas de Artemis en misiones cada vez más complejas para explorar más la Luna con fines de descubrimiento científico, obtener beneficios económicos, establecer una presencia humana permanente en la superficie lunar y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte", señala la agencia espacial.

On Tuesday, June 9, we'll announce the four astronauts who will orbit Earth aboard the @NASAArtemis III mission!



Watch our live event at 11 a.m. EDT (1500 UTC) to find out who will test the docking capabilities necessary for crewed Moon landings: https://t.co/TyU7StKGxH pic.twitter.com/WBhIPAWtcS — NASA (@NASA) May 26, 2026

Una base lunar para ganar la carrera espacial

La NASA sostiene que cortará los tiempos entre misiones para acelerar la construcción de una base lunar, que pueda operar de forma permanente a partir de la próxima década.

Al respecto, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, explica que la experiencia de construir una base lunar preparará a la NASA en el objetivo de llevar humanos a Marte.

Es así que, posteriormente a su exitosa misión Artemis II, la NASA ha puesto en marcha los preparativos para lo que será su retorno al satélite terrestre en el 2027. Por tal motivo, la agencia espacial estadounidense anunció que el próximo 9 de junio presentará los nombres de los astronautas que conformarán la misión Artemis III.