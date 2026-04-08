NASA publica impresionante fotografía de La Vía Láctea captada por astronautas de Artemis II: "Cielo lleno de estrellas"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En las últimas horas, la NASA ha publicado las fotografías que fueron tomadas por los astronautas de la misión Artemis II que van a bordo de la nave Orion tras su exitoso sobrevuelo por la cara oculta de la Luna. Entre estas imágenes impresionantes se encuentra una de la Vía Láctea.

Una impresionante fotografía de la Vía Láctea

La agencia espacial de Estados Unidos recurrió a sus canales oficiales para compartir con la humanidad una instantánea fotografiada por la tripulación de Artemis II en la que se observa la Vía Láctea, la galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar y en la que se encuentra la Tierra.

"Cielo lleno de estrellas. Tras un exitoso vuelo lunar, los astronautas Artemis II capturaron esta impresionante foto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el 7 de abril de 2026", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Además, la NASA describe a nuestra galaxia como "un campo de estrellas lleno de miles de estrellas y brillantes nubes de polvo". Asimismo, sostiene que esta se encuentra "dominada por sólo dos brazos que envuelven los extremos de una barra central de estrellas".

"A lo largo de más de 100.000 años luz, la Tierra se encuentra a lo largo de uno de los brazos en espiral de la galaxia, a medio camino del centro", finaliza el breve texto en el que se refleja la inmensidad de la Vía Láctea.

Sky full of stars.



Following a successful lunar flyby, the Artemis II astronauts captured this breathtaking photo of our galaxy, the Milky Way, on April 7, 2026. pic.twitter.com/pzqcLZNB71 — NASA (@NASA) April 8, 2026

¿Qué es lo que se observa en esta fotografía de la Vía Láctea?

Hay que mencionar que, lo que se observa es la Vía láctea del hemisferio Sur celeste, cerca del centro aparece con tonos rosados la nebulosa Carina, justo debajo, el cúmulo C 102 o "Pléyades del Sur" abajo a la izquierda la nebulosa de absorción conocida como el "saco de carbón" a lado de la Cruz del Sur y finalmente la gran nube de Magallanes, una galaxia amorfa satélite a la nuestra que se aprecia en la esquina inferior derecha de la imagen.

Cabe señalar que, este registro visual se produce luego de que la nave Orión hiciera historia el pasado lunes, al transformarse en la misión tripulada que alcanzó la mayor distancia de la Tierra en la historia. Al llegar a los 406.777 kilómetros de nuestro planeta, la tripulación superó la marca establecida por el Apolo 13 en 1970.

En medio de que la misión Artemis II logre un histórico y exitoso sobrevuelo lunar, la NASA publicó una impresionante fotografía en la que muestra la Vía Láctea, la galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar y en la que se encuentra la Tierra, la cual fue descrita como un "cielo lleno de estrellas".