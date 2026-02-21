Encuentro de 'therians' en Barcelona termina con cinco personas detenidas

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fenómeno de los 'therians' continúa dando de qué hablar a nivel global. Su expansión ya se ha hecho presente en el Perú, más un reciente encuentro entre estos jóvenes que se identifican fuertemente con animales terminó con cinco personas detenidas en la ciudad de Barcelona en España.

Cinco personas detenidas en España

Durante la tarde noche de este sábado 21 de febrero en España, un singular encuentro entre 'therians' terminó por contar con al menos cinco personas detenidas.

Este fin de semana, los jóvenes que se identifican como 'therians', por su fuerte asociación con un animal elegido, realizaron un encuentro en el Arco de Triunfo de la capital española sin saber que terminaría en encuentros con las autoridades policiales.

La congregación reunión alrededor de 3 mil personas, entre participantes y transeúntes curiosos ante este nuevo 'trend' que desafía los límites de la identidad.

En un principio la reunión se daba de forma pacífica, sin embargo, la euforia colectiva habrían generado el inicio de tumultos, burlas e incluso insultos al presidente español, Pedro Sánchez.

Así, un grupo de personas, no se reconocen si son 'therians' habrían provocado incidentes en la plazuela donde se desarrollaba el encuentro dando el inicio a enfrentamientos que dio con el protocolo de seguridad de las autoridades policiales.

Durante el encuentro se habrían dado enfrenamientos contra los propios agentes, vandalismo y daños al mobiliario urbano de la plaza lo que generó la detención de, al menos, cinco personas.

La Guardia Urbana requirió la intervención de los Mossos d'Esquadra, policía autonómica de Cataluña, con el fin de desalojar a las personas reunidas en la zona en cuestión.

De acuerdo a la información preliminar, las detenciones se habrían dado a cargo de los Mossos d'Esquadra, con cuatro detenciones, y la policía de Barcelona con una detención.

'Therians' en el Perú

En el Perú también se cuentan con 'therians' este fenómeno mundial cuya popularidad estalló a través de la plataforma de Tik Tok, red social con amplia presencia de jóvenes.

En el territorio nacional, se difundió a través de las redes sociales la presencia de una joven que portaba una máscara, símbolo usado por este grupo social. Según el reporte la muchacha había sido vista por el distrito de Miraflores ante la mirada de otros transeúntes.