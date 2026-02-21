Sporting Cristal rescató un empate agónico ante Universitario: Yoshimar Yotún anotó de penal el 2 a 2

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el último suspiro, desde los doce pasos, Yoshimar Yotún anotó el 2 a 2 de Sporting Cristal ante Universitario de Deportes, por un partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

Un primer tiempo contundenet de la 'U'

Se repartieron los puntos. En un partido de poder a poder 'cremas' y 'celestes' empataron 2 a 2, en el estadio Alberto Gallardo. Ambas escuadras fueron dueños dsitintos en cada tiempo del cotejo.

La primera mitad fue dominada por el conjunto dirigido por el estratega español Javier Rabanal. Cuando el cronómetro marcaba los 8 minutos, una jugada de pizarra silenció el cántico de los hinchas del cuadro rimense.

Todo empezó con una salida de larga distancia del defensa Caín Fara hacia Lizandro Azulgaray, quein con gran gesto ténico controló la redonda con el pecho, la bajó y levantó la cabeza para habilitar por el carril izquierdo a José Carabalí, que con su característica velocidad ingresó a área rival y batió al golero Diego Enriquez.

Posteriormente, Álex Valera no perdonó desde los 12 pasos y estampó el 2 a 0 a la media hora de juego, todo haría indicar que la institución de Ate se llevaría un triunfo contundente del Rímac, sin embargo, no terminó siendo así.

Cristal se repuso y dominó el segundo tiempo

Tras el descanso en los vestuarios, en el segundo tiempo, el partido se inclinaría a favor del club 'bajopontino' del DT Paulo Autuori debido a que fue corajudo a diferencia de la 'U' que tuvo un declive en su rendimiento que terminó por causar asombro.

Fue así que a los 68 minutos luego de un ataque fallido del recién ingresado José "Tunche" Rivera, los 'celestes' sacaron a relucir su buen juego colectivo. El histórico Irven Ávila habilitó al lateral Leandro Sosa y descontó el 2 a 1 momentáneo tras lanzar un 'misil' al primer palo del arquero Diego Romero.

El ímpetu de Sosa prevalecía debido a que nuevamente apareció en área 'cervecera' para disparar potentemente al arco crema, sin embargo, Romero terminó atajando la redonda. Y así en el epílogo, Yoshimar Yotún anotó el 2 a 2 agónico.

Los próximos cotejos que afrontarán

Ahora, en la quinta jornada del torneo local, Sporting Cristal se enfrentará a Sport Huancayo, en calidad de visitante. Mientras que Universitario afrontará un partido ante FC Cajamarca en el estadio Monumental.

Es así que, en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal y Universitario empataron 2 a 2, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Cada uno se llevó un punto.