Feroz asalto en el Callao: Delincuentes armados roban camioneta de una familia en grifo

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia una vez más sucumbe en las calles del Callao. Sujetos interceptaron a una familia que se encontraba abasteciendo de combustible su camioneta en las inmediaciones de un grifo. Las víctimas sufrieron el robo de su unidad previamente a darse a la fuga.

Violento hurto en grifo del Callao

Momentos de terror se suscitaron en un establecimiento de combustible ubicado en la concurrida avenida Elmer Faucett, en la Provincia Constitucional del Callao, cuando una familia proveniente de Chiclayo se vieron perjudicados al ser víctimas de unos hampones armados que robaron su camioneta Toyota Fortune.

Carlos Vega, conductor de la unidad móvil, manifestó que los delincuentes lo venían siguiendo previamente a bordo de otra camioneta. Frente a esta situación, a fin de evadir el peligro, decidió ingresar al grifo, no obstante, los malhechores ya tenían trazado su plan delictivo.

Las cámaras de videovigilancia del lugar captaron el preciso instante en el que los tipos llegan desplazándose en un automóvil e interceptan a la camioneta de los agraviados para impedirles el paso. De manera inmediata, del interior descendieron tres hombres con armas en mano.

Al percatarse de estos criminales el pánico no solo lo desató en la familia sino también en los trabajadores del establecimiento, quienes a fin de salvaguardar su vida huyeron despavoridos al observar que se dirigieron al conductor y a sus seres queridos para amenazarlos de muerte.

Disparos al aire y momentos de terror

La violencia desatada por los asaltantes fue inmediata. Uno de estos apuntó con su arma de fuego a un operario del grifo a quien golpeó en la cabeza con la cacha de la pistola para luego abrir fuego al aire generando que los presentes se lanzaran al suelo.

Posteriormente a la detonación otro trabajador también cayó al piso para protegerse. De acuerdo a fuentes policiales indicaron que los atacantes se mostraron desesperados mientras buscaban las llaves de la unidad asaltada.

En medio del caos, la esposa e hijo del conductor lograron salir de la camioneta para ponerse a buen recaudo. Sin embargo, al percatarse que los delincuentes encañonaban a su esposo exigiendo las llaves, la fémina tuvo que arrojarlas al pavimento para evitar una tragedia.

Tras esto, los delincuentes abordaron la unidad y emprendieron su huida de forma inmediata por la avenida Elmer Faucett. El robo representa un golpe económico devastador para los agraviados debido a que en la maletera transportaban equipaje, diversas encomiendas y equipos nuevos valorizados en más de 10 mil soles.

Es así que una familia sufrió un asalto armado en las inmediaciones de un grifo en el Callao, en donde sujetos armados robaron su camioneta. Finalmente, este caso ha pasado a disposición de la Diprove y la Séptima Fiscalía del Callao para las investigaciones correspondientes.