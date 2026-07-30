Miles de jóvenes marroquíes protagonizan un intento masivo de cruce en la frontera de Ceuta

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos, en Marruecos, y la ciudad española de Ceuta con el objetivo de cruzar la valla fronteriza que separa ambos territorios.

Marroquíes cruzan la frontera con Ceuta

De acuerdo con la agencia EFE de España, cientos de jóvenes consiguieron acceder a Ceuta tras saltar las vallas de protección. El hecho ocurrió cuando la zona fronteriza no contaba con presencia policial.

Además, las fuerzas auxiliares marroquíes encargadas de la seguridad terrestre se retiraron ante el avance de la multitud, una situación que facilitó el ingreso de parte de los migrantes al territorio español.

"Vamos a la valla, no por el mar, a la frontera. Inshalla (ojalá lo consigamos)", gritaba uno de los jóvenes, muchos de los cuales llegaron a Castillejos en coches y motos.

Los agentes de seguridad consultados por la agencia española EFE señalaron que todavía desconocen el motivo de la concentración masiva de jóvenes en la frontera. El hecho coincidió con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Más de mil migrantes ingresaron a nado desde Marruecos al enclave español en África, Ceuta, como parte de una nueva oleada que toma por sorpresa al país europeo. Los centros de acogida colapsaron producto de ello, por lo que el gobierno dispuso... pic.twitter.com/NNbFWqBxJa — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2026

Una movilización coordinada

Poco antes del mediodía, miles de personas se dirigieron al perímetro fronterizo de Ceuta en una acción aparentemente organizada. Los grupos llegaron desde distintos puntos a pie, en motocicletas y vehículos, hasta concentrarse cerca de la valla.

Entre los asistentes había familias, mujeres y niños que avanzaron hacia la frontera. Aunque la Policía marroquí estableció controles en algunos accesos, varios grupos continuaron su recorrido por las zonas cercanas al perímetro.

Por esas áreas, decenas de personas alcanzaron el espigón y la alambrada sin que se observara un fuerte despliegue policial que frenara su avance. Otros intentaron llegar a Ceuta por mar, mientras más grupos avanzaban junto a la valla española.

Maroc 🇲🇦,ils fuient la misère, il va plus resté personne au Maroc, un pote marocain m'a dit que certaine ville au marocil n'ya plus de jeunes, ils ont tous fuient en Espagne, France ou Algérie.#maroc #Algérie #ceuta #tunisie #Marruecos pic.twitter.com/iVPs7Kcmpn — Tilmidh ⵣ ⵣ🇩🇿🇬🇧 (@HolaAmigos246) July 30, 2026

Medidas tras el ingreso

La Junta de Portavoces solicitó el cierre de la frontera con Ceuta y pidió la declaración de emergencia nacional ante la situación registrada, al considerar que se trata de una medida necesaria para hacer frente al intento masivo de ingreso.

Asimismo, el organismo planteó reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado y solicitar el despliegue del Ejército con el objetivo de garantizar el control fronterizo y la seguridad de los ciudadanos.

A su vez, la Junta pidió a la población mantener la calma y actuar con serenidad mientras se adoptan nuevas medidas frente al episodio migratorio.

La situación en la frontera de Ceuta mantiene la atención de las autoridades españolas, mientras continúan las medidas de seguridad tras el intento de ingreso de miles de jóvenes marroquíes al territorio español.