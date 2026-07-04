Bad Bunny envía más de 19 toneladas de ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El cantante puertorriqueño Bad Bunny vuelve a estar en el ojo público y esta vez porque ha enviado más de 19 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela tras el doble terremoto que ocurrió en el país extranjero el pasado 24 de junio.

Bad Bunny habla de terremoto en concierto

Luego de pronunciarse por la situación que están viviendo miles de ciudadanos en Venezuela por los terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio, el cantante Bad Bunny se pronunció sobre el tema en uno de sus recientes conciertos en Londres durante su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOTos", tomándose un momento para mandar un mensaje de fuerza a los damnificados.

"No importa en qué parte del mundo esté, siempre hay una bandera que veo muy seguido y es la de Venezuela. Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza", dijo Bad Bunny.

AHORA: Bad Bunny envía a Venezuela 42,000 libras de suministros a Venezuela. El avión salió el miércoles y ya llegó.

@badbunnypr pic.twitter.com/9xMamURuQ0 — Rafael Lenín López (@LeninPR) July 3, 2026

Bad Bunny envió más de 19 toneladas de ayuda humanitaria

A través de una publicación en redes sociales del periodista Rafael Lenín López, se dio a conocer la cantidad de ayuda humanitaria que envió Bad Bunny a Venezuela. Según lo reportado, serían más de 19 toneladas de suministros de primera necesidad que los damnificados requieren en este momento crucial del país en el que la cifra de fallecidos sigue en aumento.

🐰 El pasado miércoles, 1 de julio, despegó desde Puerto Rico un avión con destino a Caracas, Venezuela, como parte de una iniciativa humanitaria liderada por Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny.



📦 El vuelo transportó 42,000 libras de suministros de primera necesidad: alimentos... pic.twitter.com/jAiesM2Hzt — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) July 3, 2026

Delcy Rodríguez agradece gesto del cantante

Por medio de una declaración para la prensa, la figura política venezolana, Delcy Rodríguez agradeció el gesto del cantante puertorriqueño y los otros 147 países que se han solidarizado con Venezuela luego de los terremotos de magnitud 7 que se dieron hace más de una semana en territorio extranjero.

"Agradezco a los artistas internacionales, Bad Bunny, entre otros, que enviaron ayuda", expresó Rodríguez durante una conferencia de prensa, en la que destacó la solidaridad de gobiernos con los afectados.

Asimismo, la abogada venezolana se refirió a los recientes líderes políticos que han enviado su aporte con el país afectado como: Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Italia y España.

En conclusión, la colaboración con suministros de primera necesidad de artistas masivos, como Bad Bunny, y de jefes de Estado de distintos países del mundo ha sido y sigue siendo de gran ayuda para que Venezuela pueda sobreponerse a estos terremotos que han dejado miles de afectados en todo el territorio.