Pedro Sánchez y la UE felicitan a Keiko Fujimori tras ser proclamada presidenta electa del Perú

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la Unión Europea (UE) felicitan a Keiko Fujimori por su victoria en las Elecciones 2026 y ser proclamada presidenta electa del Perú. Se comprometen a colaborar con la nueva administración.

Pedro Sánchez felicita a Keiko Fujimori por su victorial electoral

Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente presidenta electa del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que certificó su victoria sobre Roberto Sánchez en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio. La lideresa de Fuerza Popular asumirá el mandato 2026-2031.

La noticia no solo generó impacto en el ámbito político peruano, sino también tuvo trascendencia a nivel internacional. Diversos mandatarios y jefes de Estados no tardaron en pronunciarse y extender sus felicitaciones a quien asumirá el Gobierno de Perú.

No solo Lula Da Silva, Daniel Noboa, Javier Milei, Nayib Bukele hicieron llegar su saludo a la hija de Alberto Fujimori, sino también el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien en la madrugada del sábado 4 de julio, felicitó a Keiko Fujimori por su victoria electoral y aprovechó su mensaje para recalcar que continuará trabajando para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países.

Asimismo, reconoció la participación de la ciudadanía en las Elecciones 2026 y felicitó al pueblo peruano por su compromiso con las instituciones democráticas durante la celebración de los comicios.

"Enhorabuena, @KeikoFujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático. España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades", escribió en su cuenta oficial de X.

Enhorabuena, @KeikoFujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático.



España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 4, 2026

Unión Europea colaborará con el gobierno de Keiko Fujimori

Por su parte, la Unión Europea lanzó un comunicado en X, no solo felicitando a Keiko Fujimori, sino también destacando que entre la UE y Perú se basan en profundos lazos históricos, culturales y humanos, así como en valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la defensa del multilateralismo y el derecho internacional.

En ese marco, reiteran su "apoyo a todos los esfuerzos encaminados a un diálogo inclusivo y al fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones democráticas".

"La UE espera con interés trabajar con la nueva administración de la presidenta electa Fujimori para profundizar aún más nuestro diálogo político y la cooperación en materia de inversión, comercio, seguridad, asuntos multilaterales y desarrollo sostenible, incluso a través de la Agenda de Inversión Global Gateway", se lee en el mensaje.

🇪🇺🇵🇪 Unión Europea felicita a Keiko Fujimori por su elección como Presidenta del Perú. 📄 pic.twitter.com/yNGbDQJZU6 — Unión Europea en Perú (@UEenPeru) July 3, 2026

Los mensajes enviados desde otros países no solo representan una formalidad diplomática, sino también un recordatorio implícito de las expectativas internacionales respecto al equilibrio de poderes y el mantenimiento de las reglas de juego democráticas.

Es así como, luego de un proceso electoral que mantuvo en vilo a Perú, el JNE proclamó a Keiko Fujimori como la presidenta electa de nuestro país. Tras tener conocimiento de la noticia, la Unión Europea (UE) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se sumaron a las felicitaciones a la hija de Alberto Fujimori por su victoria electoral.