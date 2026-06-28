María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela para ayudar tras los terremotos: "Ha llegado el momento"

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La devastación causada por los dos terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera del país. En este contexto, la líder opositora María Corina Machado anunció que regresará para acompañar a las familias damnificadas y coordinar esfuerzos de ayuda.

Su decisión, cargada de simbolismo político y humanitario, enfrenta obstáculos logísticos y diplomáticos, pero refleja la urgencia de estar presente en un momento crítico para la nación.

Intentos de retorno y trabas internacionales

Según Bloomberg, Machado ya intentó viajar desde Estados Unidos hacia Curazao como paso previo a ingresar a Venezuela, con apoyo de contratistas de seguridad privados.

Sin embargo, la iniciativa se frustró por la negativa de la Casa Blanca, que advirtió que su llegada podría tensar las labores de rescate y complicar la relación con el chavismo, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero.

A ello se suma que Machado no cuenta con un pasaporte vigente, lo que formalmente le impide ingresar, aunque ya en diciembre de 2025 logró salir de la clandestinidad para recibir el Nobel de la Paz sin ese documento.

"Ha llegado el momento de regresar, es mi deber acompañar a mi pueblo, de estar juntos. Muy pronto estaré de regreso en Venezuela", declaró Machado para Fox News.

🇻🇪 | URGENTE - DESASTRE EN VENEZUELA: María Corina Machado anuncia su regreso: "Ha llegado el momento de regresar, es mi deber acompañar a mi pueblo, de estar juntos. Muy pronto estaré de regreso en Venezuela". pic.twitter.com/iOKeFRcUJZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 28, 2026

Los terremotos golpearon con fuerza a La Guaira, Caracas, Falcón, Aragua y Carabobo, dejando escenas de fuerte impacto. El saldo oficial se acerca a 1.500 muertos, miles de heridos y decenas de edificaciones colapsadas. El gobierno declaró estado de emergencia y catalogó a La Guaira como zona de desastre, mientras equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros.

¿Cómo va la ayuda dentro de Venezuela?

El posible regreso de Machado supone un reto para Delcy Rodríguez, quien lidera las operaciones de rescate y reconstrucción. Su presencia en zonas afectadas ya generó protestas ciudadanas por la lenta respuesta oficial, con abucheos y reclamos de vecinos que denunciaron interrupciones en las labores de rescate durante sus visitas.

Además, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática respalda el liderazgo de Machado y considera que su retorno fortalecería la voz crítica frente al chavismo. Sin embargo, Estados Unidos ha mostrado reservas, al haber confiado en figuras como Dinorah Figuera para encabezar negociaciones políticas recientes.

"Delcy Rodríguez" es tendencia porque interrumpió las labores de un grupo de rescatistas internacionales para participar en una transmisión de VTV.



"Quisimos apartarlos de sus tareas que sabemos que son vitales para agradecerles".



Aún hay personas atrapadas. pic.twitter.com/vzwZ9QsCSm — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 28, 2026

El anuncio de María Corina Machado de regresar a Venezuela en medio de la tragedia es un gesto que trasciende la política y marca un momento clave de solidaridad. Aunque enfrenta trabas legales y diplomáticas, su decisión busca acompañar a un país golpeado por la emergencia y reforzar la idea de unidad nacional.

En un escenario de dolor y reconstrucción, su retorno podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre oposición y gobierno, y en la manera en que la política se entrelaza con la vida cotidiana de los venezolanos.