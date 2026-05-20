Bolivia expulsa a embajadora de Colombia: Cancillería acusa de "injerencia" a Gustavo Petro en las protestas

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Cancillería de Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por considerar las declaraciones del presidente de dicho país, Gustavo Petro, como una "injerencia" en el conflicto boliviano, marcado por multitudinarias protestas ciudadanas.

Como se recuerda, el domingo pasado, el mandatario colombiano calificó la crisis que atraviesa de Bolivia como "una insurrección popular" y pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas", en referencia a los manifestantes detenidos.

Bolivia expulsa a embajadora colombiana

Esta mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia dio a conocer que "se decidió solicitar" a la embajadora colombiana territorio culminar sus funciones diplomáticas "otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes".

Según indicó la cartera, la medida adoptada se justifica en la necesidad de "preservar los principios de soberanía" y "el respeto mutuo entre Estados", por lo que exigen que cualquier pronunciamiento externo se desarrolle con "responsabilidad, prudencia diplomática y respeto a la institucionalidad".

"El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente", se lee en el comunicado.

Comunicado de la Cancillería de Bolivia: Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

No significa ruptura diplomática

Con esta decisión, el gobierno de Rodrigo Paz pretende comunicar que los conflictos internos en Bolivia deben resolverse "exclusivamente" mediante los mecanismos del país, "sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad y profundizar la polarización".

Pese a ello, la Cancillería precisa que el "pedido de salida" de la embajadora colombiana Elizabeth García "no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto".

El comunicado de la Cancillería finaliza indicando que el gobierno boliviano "mantiene abierto los canales diplomáticos e institucionales correspondientes" en apego al derecho internacional y que continuará actuando con "responsabilidad, prudencia y compromiso con la soberanía".

Cabe destacar que, hasta el momento, más de 127 ciudadanos bolivianos han sido detenidos por participar de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, en una jornada marcada por saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.

Como se recuerda, el estallido social a lo largo del territorio boliviano ha iniciado a raíz de la inflación, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustible.