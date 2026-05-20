Despiden a empleada de supermercado por permitir que su hermana compre productos a mitad de precio

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La justicia justificó el despido de una empleada de un concurrido supermercado por permitir que su hermana comprara productos con el uso indebido del descuento que ofrecen a los trabajadores de la tienda. El caso se volvió viral en redes sociales.

Despiden a empleada con casi 20 años de antigüedad laboral

En muchos supermercados es común que los trabajadores cuenten con un descuento especial a la hora de comprar en las tiendas donde trabajan; sin embargo, no todas permite que ese beneficio sea compartida con otros miembros de su familia o amigos. Es así como se hizo viral el caso de una mujer en Murcia.

Pues bien, según medios como 'El Cronista' y la 'Vanguardia', en 2024, Ikea, la multinacional sueca, optó por despedir a una de sus empleadas, quien tenía casi 20 años de antigüedad laboral, tras descubrir que hacía un uso indebido de su descuento personal. Todo se habría originado cunado la coordinadora de atención al cliente de la firma avisó de movimientos sospechosos y se inició una investigación sobre las compras efectuadas por la trabajadora.

Tras un informe minucioso del supermercado, se descubrió siete facturas que se habían emitido con los datos fiscales de otra persona (la hermana de la trabajadora), tras ello, la empresa le envió la carta de despido al considerar una "falta laboral muy grave": su pariente adquirió productos a mitad de precio.

Justicia justifica despido de empleada de supermercado

En la carta de despido, la empresa explica que la empleada había usado un beneficio social reservado para compras propias y que, sin embargo, solicitó una factura con datos fiscales y domicilio distintos a los suyos. Además, tras revisar el resto de operaciones, concluyó que existía "una operación de comercio al margen de esta empresa" y que la trabajadora había cedido el descuento "a sabiendas del fraude en que incurría".

Al considerar el despido como injustificado, la mujer llevó el caso a la justicia española. La trabajadora explicó en su recurso que intentó modificarla para que constara que las compras habían sido pagadas con su tarjeta personal. Pero, el TSJ rechazó ese punto porque la documentación aportada no acreditaba la titularidad de la tarjeta utilizada en el pago.

En el verano del 2025, el Juzgado de lo Social de Murcia dictó sentencia y respaldó la decisión de Ikea. La empleada impugnó, pero la justicia volvió a fallar este 2026 a favor del supermercado por "desobediencia grave y culpable", además de "abuso de confianza, maquinación fraudulenta".

Sin indemnización tras su despido

Finalmente, se dio a conocer que al ser declarado procedente, el despido no dio derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, según recoge La Opinión de Murcia.

La resolución subraya la estricta aplicación de la normativa interna de Ikea en casos de uso indebido de beneficios de personal y refuerza la posición de la empresa frente a este tipo de conductas.

Es así como se volvió viral un caso en España. Un supermercado despidió a una de sus trabajadoras al descubrir que usaba el descuento de personal para realizar compras a nombre de su hermana. La Justicia de Murcia terminó dando la razón a la empresa.