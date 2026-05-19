Papa León XIV bendecirá nueva torre de la iglesia más alta del mundo que sigue en construcción hace casi 150 años

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La visita del Papa León XIV a España tendrá uno de sus momentos más simbólicos el 10 de junio en Barcelona, cuando presida la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, el punto más alto del proyecto de Antoni Gaudí.

Con sus 172,5 metros de altura, la torre convierte al templo en la iglesia más alta del mundo, coronada por una cruz blanca que se eleva sobre la ciudad. El acto coincide con el centenario de la muerte de Gaudí y será un evento de gran trascendencia espiritual e histórica.

La jornada en Barcelona

El día estará marcado por una agenda intensa:

A las 10:50 , el Papa visitará el Centro Penitenciario Brians 1 , en un gesto de cercanía con los privados de libertad.

, el Papa visitará el , en un gesto de cercanía con los privados de libertad. Al mediodía, rezará el Rosario en la Abadía de Montserrat , que celebra su milenario, y compartirá un almuerzo con la comunidad benedictina.

, que celebra su milenario, y compartirá un almuerzo con la comunidad benedictina. Por la tarde, a las 16:30 , se reunirá con entidades de caridad y asistencia en la iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval.

, se reunirá con entidades de caridad y asistencia en la iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval. Finalmente, a las 19:30, celebrará la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, donde bendecirá la Torre de Jesucristo, culminando una jornada que combina espiritualidad, compromiso social y memoria histórica.

Este 10 de junio tendrá lugar la bendición e inauguración de la torre de Jesucristo, el punto más alto y simbólico del proyecto de Antoni Gaudí. El acto estará presidido por el Papa León XIV, que bendecirá solemnemente la torre en una celebración de gran trascendencia espiritual... pic.twitter.com/JhuMStfkU7 — La Sagrada Família (@sagradafamilia) May 19, 2026

La relevancia de la Sagrada Familia

La basílica, iniciada en 1882, es uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo. Su construcción ha atravesado más de 140 años, con generaciones de arquitectos y obreros que han continuado la visión de Gaudí hasta nuestros días.

La Torre de Jesucristo, concebida como símbolo de unión entre la tierra y el cielo, representa el corazón del diseño original. La inauguración no solo marca un gran avance en la obra, sino que refuerza el carácter universal de un templo que recibe millones de visitantes cada año.

Hasta 2026, se han cumplido 144 años desde el inicio de la construcción de la basílica.

Otras actividades en España

El viaje del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio, incluye momentos que darán de qué hablar:

En Madrid , celebrará una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y un encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu , donde se espera la presencia de decenas de miles de fieles.

, celebrará una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y un encuentro en el , donde se espera la presencia de decenas de miles de fieles. En Barcelona , además de la Sagrada Familia, encabezará una vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys con más de 37.000 asistentes.

, además de la Sagrada Familia, encabezará una vigilia en el con más de 37.000 asistentes. En Canarias, visitará Gran Canaria y Tenerife, con especial atención a la crisis migratoria y a comunidades vulnerables.

La bendición de la Torre de Jesucristo será el momento más emblemático de la visita papal, uniendo espiritualidad, arquitectura y memoria histórica. Sin embargo, su paso por el Bernabéu y por Canarias también marcará hitos: el primero por su dimensión cultural y deportiva, y el segundo por su enfoque social.

En conjunto, el viaje de León XIV se perfila como uno de los más trascendentes de su pontificado, con un mensaje claro de apertura, encuentro y esperanza.