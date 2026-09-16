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El papa León XIV apoyó seis proyectos para abordar el impacto de la inteligencia artificial

El papa León XIV apoyó la Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur, un plan multisectorial para abordar los cambios tecnológicos, la precarización laboral y la transición energética en el continente.

El papa León XIV apoyó seis proyectos para abordar el impacto de la IA
El papa León XIV apoyó seis proyectos para abordar el impacto de la IA (Composición Exitosa)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 16/09/2026

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A poco más de un mes de su visita a países de Sudamérica entre los que se encuentra incluído el Perú, el papa León XIV continúa con sus actividades en Roma, donde celebró una audiencia en el marco del 'IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur' y destacó la responsabilidad compartida ante los desafíos sociales, económicos y tecnológicos.

Papa León XIV apoyó proyectos sobre el impacto de la IA

Dicho encuentro reunió a sesenta representantes de la Iglesia, sindicatos, empresas, universidades, organismos internacionales y organizaciones sociales que elaboraron una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial, la cual consiste en seis proyectos donde la Inteligencia Artificial es protagonista.

El citado programa tiene como objetivo central hacer frente a los desafíos que plantean el despliegue de la inteligencia artificial, la precarización del empleo y las transformaciones socioambientales en América

La iniciativa fue convocada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y la Pontificia Comisión para América Latina, con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos.

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Los 6 ejes de la agenda ambiental y tecnológica

La agenda acordada incluye iniciativas sobre inteligencia artificial y trabajo, inteligencia artificial y cuidados, formación y fortalecimiento del diálogo social, juventudes e inclusión, transición energética y protección de los territorios. También contempla cooperación con organismos de desarrollo ante las transformaciones tecnológicas y sociales.

Durante su discurso, León XIV agradeció a las instituciones que sostuvieron durante cinco años el proceso de diálogo socioambiental. Por su parte, la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, Emilce Cuda, sostuvo que esta edición marca el cierre de una etapa de diagnóstico y el comienzo de la implementación: "Esperamos dentro de un año poder mostrar al papa León XIV los resultados de estos proyectos".

"Por un lado, el desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación y de las redes sociales, así como el recurso cada vez mayor a la inteligencia artificial, abren nuevas posibilidades, derribando barreras y distancias; por otro, las relaciones tienden a ser cada vez menos personales, más virtuales, y existe el riesgo de acostumbrarnos a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden únicamente a la conciencia humana", expresó el Santo Padre.

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En conclusión, el papa León XIV  apoyó en el Vaticano la Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur, un plan multisectorial para abordar los cambios tecnológicos, la precarización laboral y la transición energética en el continente.

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